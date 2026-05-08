¡Récord histórico! Aeropuerto logra transportar a más de 3 millones de pasajeros en los primeros tres meses del 2026

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez obtuvó un importante récord al llegar a movilizar a más de 3 millones de pasajeros solo en los tres primeros meses del presente año.

Dicho acontecimiento, revelado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, hizó que el establecimiento internacional se consolidara como uno de los principales centros de conexión aérea de Sudamérica.

Información difundida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Según el reporte oficial, entre enero y marzo de este año el terminal aéreo movilizó 3.19 millones de pasajeros internacionales, la cifra más alta registrada para un primer trimestre en toda la historia del aeropuerto peruano.

Este resultado supera en 1.9% los niveles alcanzados en 2019, previamente a la crisis sanitaria mundial, representando alrededor de 60 mil pasajeros adicionales respecto a los registros previos a la pandemia.

👏👏👏👏 🛫🇵🇪 #Perú logra récord histórico de 3.19 millones de pasajeros internacionales en el primer trimestre de 2026. 👏👏👏👏



✅ Hito sin precedentes en la aviación comercial responde a la política de conectividad del sector y la suscripción de convenios de "Cielos Abiertos"... pic.twitter.com/yEEFD1Tp0g — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) May 9, 2026

Como parte de este crecimiento, se podría confirmar la recuperación total del tráfico aéreo internacional y nacional en Perú, además de reforzar el papel estratégico del Jorge Chávez como punto de conexión del Pacífico Sur.

Asimismo, solo en vuelos internacionales embarcados desde Lima se registraron más de 1.60 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 7.7% frente al mismo periodo de 2025.

¿Con cuántos lugares conecta el Aeropuesto Internacional Jorge Chávez?

Hasta el momento, el aeropuerto internacional conecta la capital peruana con 49 destinos internacionales por medio de la operación de 29 aerolíneas. Incluso, Según la Dirección General de Aeronáutica Civil, el objetivo para el resto del año es continuar fortaleciendo la conectividad aérea del país para acercar a más peruanos con distintos mercados internacionales.

Las autoridades señalaron que este resultado histórico se produce en el contexto de la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto de transferencia en el Jorge Chávez y del impulso a políticas de Cielos Abiertos, que han permitido ampliar destinos y frecuencias aéreas.

Por medio de esta comunicación, el MTC reiteró que continuará promoviendo la modernización de la infraestructura aeroportuaria y el fortalecimiento de la conectividad aérea en el país, con el objetivo de ofrecer servicios más eficientes y competitivos. Solo de esa manera se puede impulsar el turismo y el desarrollo económico.

Finalmente, este tipo de noticias que involucran las gestiones del Aeropuerto Jorge Chávez y su evolución con los años, ayuda a que se impulse el crecimiento económico en los próximos meses que aún restan del presente año.