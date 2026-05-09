Trujillo: Fiscalía solicita 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad para mujer que provocó muerte de vigilante

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad presentó solicitud de recalificación del delito de lesiones culposas a homicidio culposo, en la investigación seguida contra Maricsa Alfaro, quien ocasionó un accidente de tránsito que provocó, días después, el deceso del ciudadano Juan Martínez.

Detalles de la recalificación del delito

Inicialmente investigada por lesiones culposas, la fiscalía ha solicitado formalmente la recalificación del delito a homicidio culposo contra Maricsa Alfaro Cerna, responsable del accidente de tránsito en la urbanización El Golf.

El fiscal provincial Joan Balladares solicitó pena privativa de la libertad de 5 años y 4 meses para la acusada, así como el pago de una reparación civil de S/ 329 280 para los herederos de la víctima, además de la incapacidad definitiva para conducir un vehículo.

Causó indignación que Alfaro haya sido liberada 48 horas después de ser detenida luego del accidente, pese a la gravedad del caso y estado crítico de salud de Martínez Castro, después que el Ministerio Público obtuvo a su favor la medida de comparecencia con restricciones.

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Falleció el vigilante atropellado por mujer ebria

Como se recuerda, la tarde del viernes 8 de mayo, falleció el vigilante Juan Martínez Castro, de 54 años de edad, tras cinco días de agonía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén, en Trujillo.

El incidente se originó cuando la conductora de una camioneta blanca embistió directamente al trabajador de seguridad privada. Cámaras de vigilancia registraron el momento exacto donde la unidad retrocede y acelera contra el hombre, quien terminó atrapado contra las rejas metálicas de un condominio exclusivo.

Según informó el gerente regional de Salud, Gerardo Florián, el paciente ingresó con un diagnóstico de traumatismos severos por aplastamiento constante. Su condición clínica fue catalogada como crítica desde el primer momento, requiriendo asistencia respiratoria mecánica y monitoreo permanente por el personal especializado del hospital.

#TRUJILLO

Una mujer atropelló y dejó gravemente herido a un vigilante la noche del domingo 3 de mayo en la Urb. Las Palmas del Golf, Víctor Larco. pic.twitter.com/FKAvOVi92s — Annie #Callao❤🇵🇪 (@Anniecas16) May 4, 2026

Las cámaras de seguridad revelaron que el auto embistió directamente contra el vigilante, quien se encontraba en su puesto de trabajo. El impacto fue de tal magnitud que el trabajador perdió el conocimiento de forma instantánea, mientras que la unidad involucrada mostraba daños materiales visibles en la carrocería.

Este caso de la muerte de vigilante en Trujillo por la conductora en estado de ebriedad subraya la urgencia de penas severas contra la conducción bajo efectos del alcohol y la impunidad. La sociedad espera que el fallecimiento de Juan Martínez Torres no quede impune frente a las evidencias registradas en video.