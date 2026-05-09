Ate: Vecinos denuncian presuntas irregularidades en demolición de viviendas ubicadas en la Carretera Central

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de tensión se vivieron en el distrito de Ate luego de que maquinaria pesada y cientos de efectivos policiales participaran en la demolición de viviendas y comercios ubicados en la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón, como parte de las obras de ampliación de la Carretera Central impulsadas por la Municipalidad de Lima.

Según reportes desde la zona, la intervención alcanzó a cerca de 20 inmuebles entre casas, notarías, grifos y un mercado. La comuna metropolitana indicó que la medida corresponde a un proceso de recuperación de espacios públicos; sin embargo, los vecinos afectados rechazaron esta versión y denunciaron presuntas irregularidades.

Vecinos aseguran tener títulos de propiedad

Uno de los vecinos afectados, identificado como David Huaynate, afirmó que los terrenos demolidos pertenecen a su familia desde hace 94 años y que cuentan con respaldo legal inscrito en Registros Públicos.

"Sí, efectivamente, el acto que estamos viendo el día de hoy es un acto definitivamente por parte del Municipio de Lima, prácticamente es un delito, porque no nos están reconociendo como propiedad privada", manifestó.

Asimismo, sostuvo que la Municipalidad de Lima habría desconocido documentación oficial vinculada a los predios.

"Nosotros tenemos 94 años de titularidad, tenemos en registro público toda la cuadra de más de 3.700 metros cuadrados en registro público", declaró.

El vecino también aseguró que la propiedad cuenta con planos visados por entidades estatales y que incluso existiría un proceso judicial en marcha.

"La cuadra ya se encuentra judicializada porque tenemos una acción de amparo ya admitida", indicó.

Demolición de 20 viviendas Ate

Denuncian falta de notificación previa

Otro de los cuestionamientos realizados por los vecinos está relacionado con la forma en que se ejecutó la demolición. Según denunciaron, no habrían recibido una fecha exacta sobre el inicio de los trabajos.

"Han venido a demoler sin ninguna notificación de demolición de día y de hora", expresó Huaynate. Además, señaló que en enero recibieron multas por presuntamente ocupar la vía pública, pero que hasta la fecha sus descargos no habrían sido respondidos por la comuna metropolitana.

En medio de la intervención se desplegaron más de 700 policías y alrededor de 300 trabajadores municipales para garantizar el desarrollo de las acciones en la zona.

La situación ha generado indignación entre los residentes, quienes exigen una revisión exhaustiva del caso y transparencia sobre los criterios utilizados para ejecutar la demolición.

Mientras tanto, el conflicto entre los vecinos del distrito de Ate y la Municipalidad de Lima continúa escalando en medio de cuestionamientos legales y reclamos por presuntas vulneraciones al derecho de propiedad.