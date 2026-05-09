Precio del DÓLAR HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este sábado 9 de mayo

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado sobre el precio del dólar este sábado 9 de mayo te permitirá proteger tu poder adquisitivo. Por ello, conoce cómo cotiza el tipo de cambio de esa divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano en la jornada de hoy.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?: Tipo de cambio Sunat

A solo un día de celebrarse el 'Día de la Madre' y en medio de la incertidumbre política que se vive en el país por conocer los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 para saber quién será el próximo presidente del Perú, muchas personas no dudan en mantenerse informados sobre cuál será el comportamiento del dólar en Perú.

Un organismo que te permite conocer a detalles si es que la divisa estadounidense subió o bajó de forma diaria es el adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

A través de su portal oficial, la entidad brinda el valor actual del dólar para ayudar no solo a los inversionistas, sino a la ciudadanía en general, a planificar mejor, gestionar riesgos y aprovechar oportunidades en un entorno fluctuante respecto a la compra y venta de esa moneda. A continuación, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio para este sábado 9 de mayo en Perú:

SÁBADO, 9 DE MAYO Precio del DÓLAR HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este viernes 8 de mayo? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.441 S/ 3.450

Esos valores dados a conocer por la Sunat revela que el tipo de cambio presentó una leve variación a la baja en comparación con el día de ayer, viernes 8 de mayo, donde la compra era de S/3.456y la venta de S/3.461.

Tipo de cambio del dólar paralelo

Es importante recordar que los valores que publica la SUNAT corresponden a la cotización de cierre registrada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) del día previo.

Asimismo, ten presente que el precio del dólar varía de forma constante debido a diversos factores, entre ellos el rendimiento económico, la oferta y la demanda, la inflación y los factores geopolíticos, así como las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. y la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Por ello, también es importante conocer cómo cotiza en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú.

De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, el dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', cotiza de esta manera en la mañana de este sábado, 9 de mayo:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.420 | Venta S/ 3.450.

Precio del dólar paralelo hoy, sábado 9 de mayo.

Así cerró el dólar ayer, 8 de mayo

Si estás pensando en comprar o vender dólares este sábado, ten en cuenta a cuánto cerró un día previo. El BCRP reveló en su página oficial que la divisa cerró el viernes 8 de mayo en 3,4370 (con una apertura de 3,4505), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4405, con un máximo de 3,44600 y un mínimo de 3,4310.

Así cerró el dólar en Perú, según el BCR.

Es así como previo al 'Día de la Madre' se dio a conocer el precio del dólar en Perú, así como su cotización del tipo de cambio en la jornada de este sábado 9 de mayo para tomar decisiones acertadas y ahorrar dinero en cada transacción.