¡Atención conductor! Desvíos vehiculares en la Carretera Central desde HOY 9 de mayo: Conoce cuáles son

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Lima puso en marcha un plan de desvíos vehiculares en la avenida Nicolás Ayllón, en Ate, luego del operativo de demolición ejecutado en la cuadra 66 de esta vía, donde fueron intervenidas alrededor de 20 viviendas, comercios y otros establecimientos como parte del proyecto de ampliación de la Carretera Central.

La medida busca mantener la circulación vehicular en una de las rutas más transitadas de Lima Este, especialmente en horas de alto flujo. Según se informó, los cambios temporales en el tránsito aplican tanto para vehículos livianos como para unidades de carga pesada que se desplazan entre Lima y Chosica.

De acuerdo con el comunicado difundido por la comuna metropolitana, el plan de desvío entró en vigencia desde la madrugada de hoy sábado 09 de mayo y cuenta con coordinación de la Gerencia de Movilidad Urbana y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE).

Rutas alternas para vehículos livianos

Las autoridades detallaron que los conductores de vehículos livianos que se dirijan desde Chosica con dirección a Lima deberán circular por la avenida Nicolás Ayllón, continuar por la avenida Central y luego tomar las avenidas 26 de Mayo y Santa María.

En tanto, los vehículos que se trasladen desde Lima con dirección a Chosica deberán utilizar la avenida Central y reincorporarse posteriormente a la avenida Nicolás Ayllón.

La Municipalidad de Lima recomendó a los conductores respetar las señalizaciones instaladas en la zona y tomar previsiones para evitar retrasos durante sus desplazamientos diarios.

Desvíos para transporte de carga pesada

El tránsito para vehículos de carga pesada también tendrá modificaciones debido a las restricciones aplicadas en el sector intervenido.

Para las unidades que circulen desde Chosica con dirección a Lima , el recorrido alterno será por la avenida Esperanza, luego por la avenida Nueva Esperanza y posteriormente por la avenida Marco Puente Llanos.

Por otro lado, los conductores que vayan desde Lima con dirección a Chosica deberán seguir la ruta por la avenida Marco Puente Llanos, continuar por Nueva Esperanza y finalmente tomar la avenida Esperanza para reincorporarse a la vía principal.

La comuna capitalina indicó que estas medidas forman parte de las acciones de recuperación de espacios públicos en la Carretera Central y exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados sobre posibles cambios en el tránsito.

Mientras continúan los trabajos y las controversias por las demoliciones, miles de conductores deberán adaptarse a las nuevas rutas para evitar congestión y contratiempos en Ate.