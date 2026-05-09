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Cierre parcial en la avenida Nicolás Ayllón

¡Atención conductor! Desvíos vehiculares en la Carretera Central desde HOY 9 de mayo: Conoce cuáles son

La Municipalidad de Lima activó un plan de desvíos para vehículos livianos y de carga pesada con el objetivo de evitar congestiones durante los trabajos de recuperación de espacios públicos y ampliación de la Carretera Central.

Plan de desvío Carretera Central
Plan de desvío Carretera Central Difusión

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/05/2026

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La Municipalidad de Lima puso en marcha un plan de desvíos vehiculares en la avenida Nicolás Ayllón, en Ate, luego del operativo de demolición ejecutado en la cuadra 66 de esta vía, donde fueron intervenidas alrededor de 20 viviendas, comercios y otros establecimientos como parte del proyecto de ampliación de la Carretera Central.

La medida busca mantener la circulación vehicular en una de las rutas más transitadas de Lima Este, especialmente en horas de alto flujo. Según se informó, los cambios temporales en el tránsito aplican tanto para vehículos livianos como para unidades de carga pesada que se desplazan entre Lima y Chosica.

De acuerdo con el comunicado difundido por la comuna metropolitana, el plan de desvío entró en vigencia desde la madrugada de hoy sábado 09 de mayo y cuenta con coordinación de la Gerencia de Movilidad Urbana y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE).

@exitosanoticias 🔴🔵La Municipalidad de Lima informó de desvíos para vehículos livianos y pesados por recuperación de espacios públicos en Ate. #Exitosanoticias #MML #DESVIOS #Conductor #Chofer #Trafico ♬ sonido original - Exitosa Noticias

Rutas alternas para vehículos livianos

Las autoridades detallaron que los conductores de vehículos livianos que se dirijan desde Chosica con dirección a Lima deberán circular por la avenida Nicolás Ayllón, continuar por la avenida Central y luego tomar las avenidas 26 de Mayo y Santa María.

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En tanto, los vehículos que se trasladen desde Lima con dirección a Chosica deberán utilizar la avenida Central y reincorporarse posteriormente a la avenida Nicolás Ayllón.

La Municipalidad de Lima recomendó a los conductores respetar las señalizaciones instaladas en la zona y tomar previsiones para evitar retrasos durante sus desplazamientos diarios.

Puede ser una imagen de mapa y texto que dice "PLAN DE DESVIO POR RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS AV. NICOLÁS AYLLÓN PARA VEHÍCULOS LIVIANOS AV. AV.26DEMAYO 26 DE AV. CENTRAL AV. AV.NICOLÁSAYLLÓN .NICOLÁS AYLLÓN Hacia CHOSICA LEYENDA MARIA STA. MIRAFLORES A CENTRAL AV. AYLLON NICOLAS AV. Hacia LIMA TAV.NICOLASAYLLON) TRAMO INTERVENIR TRAMOAINTERVENIR IIII (AV.NICOLÁSA AYLLÓN) DESVIO DESVIOSENTIDOO OESTE-ESTE OESTE- ESTE (DECHOSICAALIMA) CHOSICA LIMA) DESVIO DESVIOESTE-OESTE (DELIMAA (DELIMAACHOSICA) CHOSICA) PUNTOSDE PUNTOSDECIERRE CIERRE ¡La ciudad no descansa, nosotros tampoco! MUNICIPALIDAD DE LIMA"

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Desvíos para transporte de carga pesada

El tránsito para vehículos de carga pesada también tendrá modificaciones debido a las restricciones aplicadas en el sector intervenido.

Para las unidades que circulen desde Chosica con dirección a Lima, el recorrido alterno será por la avenida Esperanza, luego por la avenida Nueva Esperanza y posteriormente por la avenida Marco Puente Llanos.

Por otro lado, los conductores que vayan desde Lima con dirección a Chosica deberán seguir la ruta por la avenida Marco Puente Llanos, continuar por Nueva Esperanza y finalmente tomar la avenida Esperanza para reincorporarse a la vía principal.

Puede ser una imagen de mapa y texto que dice "PLAN DE DESVIO POR RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS AV. NICOLÁS AYLLÓN PARA VEHÍCULOS PESADOS Hacia CHOSICA AV.NICOLÁS AVLLÓN AYLLÓN AV. NICOLÁS Hacia LIMA AV. ESPERANZA AV. MARCO PUENTELLANOS PUENTE LLANOS LEYENDA TRAMOAINTERVENIR TRAMO INTERVENIR IIIIHII (AV.NICOLASAYLLON) DESVIOSENTIDOOESTE-ESTE DOESTE STE-ESTE (DECHOSICAALIMA) IDECHOSICAALI AV. NUEVA ESPERANZA DESVIDESTE-OESTE PUNTOSDE CIERRE ¡La ciudad no descansa, nosotros tampoco! MUNICIPALIDAD DE LIMA"

La comuna capitalina indicó que estas medidas forman parte de las acciones de recuperación de espacios públicos en la Carretera Central y exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados sobre posibles cambios en el tránsito. 

Mientras continúan los trabajos y las controversias por las demoliciones, miles de conductores deberán adaptarse a las nuevas rutas para evitar congestión y contratiempos en Ate.

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