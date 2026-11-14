Partidos de HOY sábado 14 de noviembre: horarios, canales y dónde verlos en VIVO

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las Ligas alrededor del mundo se han detenido por la última fecha FIFA del año calendario y son las selecciones nacionales las que entran en escena. La Liga de las Naciones de la UEFA y CONCACAF tendrán partidos vibrantes, así como otros combinados que disputarán encuentros de carácter amistoso.

UEFA Nations League

El segundo torneo de selecciones de Europa tendrá duelos interesantes en el que destaca el de Portugal, por primera vez desde el retiro de Cristiano Ronaldo, frente a la siempre complicada Dinamarca, por la cuarta fecha del grupo D de la Liga 1. Los lusos pueden asegurar su pase de ganar este compromiso.

9:00 a.m. - Kosovo vs Israel (Disney+)

12:00 p.m. - Georgia vs Hungría (Disney+)

12:00 p.m. - Noruega vs Gales (Disney+)

2:45 p.m. - Austria vs Irlanda (Disney+)

2:45 p.m. - Portugal vs Dinamarca (Disney+)

2:45 p.m. - Irlanda del Norte vs Ucrania (Disney+)

2:45 p.m. - Suecia vs Bosnia y Herzegovina (Disney+)

2:45 p.m. - Rumania vs Polonia (Disney+)

Hoje, o objetivo é só um: 𝗩𝗘𝗡𝗖𝗘𝗥. 🫡 #NationsLeague https://t.co/KCf4WkeQsl — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

Liga de las Naciones de la CONCACAF

Este torneo de selecciones de Norte y Centro América también tendrá partidos que llaman la atención, por la idea de la ronda de cuartos de final que arrancó el último viernes con los empates de Curazao con Panamá y el triunfo a domicilio de Canadá sobre Guatemala por 3 a 2.

2:00 p.m. - San Martín vs Guayana Francesa (Concacaf Go)

4:30 p.m. - Haití vs Estados Unidos (Concacaf Go)

7:00 p.m. - San Vicente y Granadinas vs Belice (Concacaf Go)

8:00 p.m. - Jamaica vs México (concacaf Go)

Amistosos Internacionales

Los representativos de otras confederaciones, como CONMEBOL o la AFC en Asia que no tiene un torneo en sistema de ligas, también aprovechan esta fecha FIFA para disputar encuentros preparativos.

7:00 a.m. - China vs Malasia (Flashscore)

7:00 a.m. - China Taipei vs Kirguistán (Flashscore)

10:00 a.m. - Palestina vs Irán (Flashscore)

10:10 a.m. - Nueva Zelanda vs India (Flashscore)

Fútbol Peruano

En el Perú también rotará el balón tanto en la la segunda división (Liga2), así como en la liga femenina y la Copa Perú

3:30 p.m. - Universitario vs Alianza Lima (Bicolor+ Premium)

3:30 p.m. - Ada de Jaen vs Carlos Manucci (Bicolor+ Premium)

3:30 p.m. - Deportivo Bancos vs Viargcoca (Copa Perú)

3:30 p.m. - Vinicunca vs Sport Machete (Copa Perú)

𝗝Ⓤ𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 💪 🔜 Alianza Lima #ConLasLeonasHastaElFinal https://t.co/YyJMsf7mfd — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) November 14, 2026

Brasileirao

Se juegan partidos correspondientes a la fecha 35 de la Serie A de Brasil y uno pendiente de la jornada 21.

4:30 p.m. - Mirassol vs Atlético Mineiro (Fanatiz)

6:30 p.m. - Chapecoense vs Vasco da Gama (Copa Perú)

Con este listado has podido conocer todos los partidos que se disputarán este sábado 14 de noviembre y dónde seguir cada uno de ellos en vivo.