La cena privada del papa León XIV en Chiclayo: revelan qué comió durante su encuentro con sacerdotes

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El padre Bernardino Gil, quien fue vicario general de Robert Prevost durante su etapa como monseñor en Chiclayo, expresó su emoción por reencontrarse con el papa León XIV durante su visita al colegio Santo Toribio de Mogrovejo. En diálogo con Exitosa, compartió detalles del encuentro privado que sostuvo junto al pontífice y otros sacerdotes.

¿Qué cenó el papa León XIV en Chiclayo?

El religioso destacó que la reunión fue especialmente significativa, pues les permitió compartir un momento cercano con el actual líder de la Iglesia católica, luego de las actividades multitudinarias que el santo padre había desarrollado en la región. Asimismo, resaltó el mensaje de reconciliación, unidad y compromiso con la misión evangelizadora que transmitió durante su visita.

"En la noche, ha sido una cena muy ligera, sobre todo por la alegría de compartir con el santo padre. Eso es lo más grande y, sobre todo, su mensaje haciéndonos un llamado a todos para seguir sacando adelante la misión. La Iglesia tiene una misión muy importante en Chiclayo y en el mundo", indicó.

Como parte de este encuentro, los sacerdotes compartieron una cena con León XIV, en un ambiente familiar y de camaradería. Según contó Gil, el menú estuvo compuesto por un asado acompañado de vino, además de una ensalada de frutas y un pastel que completó la velada.

"La cena ha sido un asadito, luego ha habido un buen vinito que nos han compartido, luego también hubo una ensalada de frutas, un buen pastelito y eso ha sido como la cereza de la cena, pero, sobre todo, lo que yo resalto es la presencia del santo padre con nosotros. Que haya tenido ese detalle con los sacerdotes de Chiclayo ha sido muy significativo", expresó.

El padre Bernardino también reveló que aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías junto al pontífice y conservar un recuerdo de este momento. Asimismo, resaltó que el papa tuvo un detalle especial con los sacerdotes al entregarles una pintura, mientras que ellos le correspondieron con un cuadro al óleo elaborado por uno de sus hermanos sacerdotes.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En enlace con Exitosa, el padre Bernardino Gil, vicario general de Robert Prevost cuando fue monseñor, expresó su emoción por volver a ver al actual papa León XIV en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo y compartir una cena con él junto a otros sacerdotes. Reveló que comieron un asado, acompañado de vino, así como también una ensalada de frutas y un pastel. Además, señaló que se ha tomado fotografías y que este encuentro ha sido "muy grato". 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 14, 2026

Finalmente, Gil calificó el reencuentro como una experiencia muy grata y significativa, especialmente por la cercanía que León XIV demostró hacia quienes compartieron con él durante su etapa pastoral en Chiclayo. Además, felicitó a Exitosa por la cobertura especial de la visita papal y el seguimiento de sus actividades a través de las plataformas digitales.

Es asó que, el encuentro permitió al padre Bernardino Gil y a los demás sacerdotes recordar la cercanía que mantuvieron con Robert Prevost durante su etapa en Chiclayo. La cena, los obsequios y las fotografías marcaron una velada especial que reafirmó el vínculo entre el pontífice y la comunidad religiosa chiclayana.