Papa León XIV protagoniza divertido lapsus durante mensaje a sus fieles: "Perdón, estoy hablando en italiano"

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV protagonizó un curioso y tierno momento durante su reciente visita a Lima, luego de cometer un pequeño lapsus idiomático al dirigirse a los fieles en italiano, pese a encontrarse en Lima. El pontífice se percató rápidamente de su equivocación y corrigió su mensaje con naturalidad, provocando sonrisas y aplausos entre los asistentes.

Un lapsus que despertó sonrisas entre los fieles

El episodio ocurrió aproximadamente a las 7:00 a. m. del viernes 13 de noviembre, cuando el santo padre salió al balcón de la Nunciatura Apostólica para saludar a los cientos de ciudadanos que permanecían en los exteriores de la sede diplomática. Los presentes habían acampado durante la noche para verlo antes de su partida hacia Chiclayo.

"¡Bueno días! Un breve saluto prima di partire per la prossima fermata di questo viaggio apostolico...", empezó diciendo.

Al tomar el micrófono, León XIV comenzó su intervención en italiano, idioma que aparentemente surgió de manera involuntaria. Sin embargo, segundos después advirtió el cambio y, con una sonrisa, reconoció su equivocación antes de continuar hablando en español para dirigirse a los peruanos.

" ¡Ah! excuse... estoy hablando italiano... Aquí en casa se habla italiano. ¡Buenos días! En este hermoso día estamos preparados para viajar al próximo lugar de esta visita, a Chiclayo", continuó.

Su espontánea reacción generó una ola de ternura entre los asistentes, quienes respondieron con risas y aplausos ante la naturalidad con la que el pontífice tomó el pequeño error. Luego, retomó su saludo y manifestó su entusiasmo por continuar con las actividades programadas durante su recorrido por el país.

No es la primera vez que le ocurre en Perú

El lapsus de este viernes no fue un episodio aislado. Durante su primera noche en Lima, León XIV también dejó escapar una palabra en italiano mientras ofrecía un mensaje desde el mismo balcón de la Nunciatura Apostólica, donde se congregaron numerosos ciudadanos para recibir su bendición.

Cabe señalar que el pontífice permanece en territorio peruano del 11 al 16 de noviembre. Su visita a Chiclayo tiene un significado especial, pues allí ejerció el ministerio episcopal durante ocho años, antes de convertirse en líder de la Iglesia católica.

Es así que, el espontáneo episodio dejó una anécdota memorable durante la primera visita de León XIV a Lima desde que se convirtió en papa, donde sus pequeños lapsus idiomáticos han despertado sonrisas entre los fieles. Ahora, el pontífice continuará con sus actividades en Chiclayo, una ciudad especialmente significativa por los años que dedicó allí a su labor pastoral.