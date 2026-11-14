Vendedor ambulante muere atropellado por bus de 'Los Chinos': conductor se dio a la fuga

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un vendedor ambulante de aproximadamente 30 años perdió la vida tras ser atropellado por un bus de transporte público en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Los Olivos. El conductor, lejos de detenerse para auxiliarlo, continuó su recorrido y se dio a la fuga, mientras la víctima quedó tendida en medio de la vía.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche, en el sentido de sur a norte, exactamente en el paradero Primera de Pro, frente al mercado Unicachi. Según las primeras versiones de testigos, el atropello se habría producido cuando dos buses de transporte público competían por avanzar y no advirtieron la presencia del comerciante.

Conductor de 'Los Chinos' se dio a al fuga

La víctima todavía no ha sido identificada. Sin embargo, personas que presenciaron el accidente señalaron que se dedicaba a vender chocotejas en diferentes paraderos de la zona. Incluso, minutos antes de la tragedia, habría ofrecido sus productos a algunos pasajeros y transeúntes que se encontraban en el lugar.

Exitosa accedió a un video que registra el momento en que un bus de la empresa conocida como Los Chinos, de la línea C, pasa por encima del cuerpo del joven y continúa su recorrido sin detenerse. Tras lo ocurrido, algunos comerciantes y testigos se acercaron para auxiliarlo, mientras esperaban la llegada de los efectivos policiales.

"Ha estado vendiendo sus chocotejas. Durante ese momento me había estado ofreciendo y lo atropellaron, pero el bus se dio a la fuga. Era de Los Chinos, la C. (...) Varios de esos amigos lo auxiliaron y luego llegó la Policía", contó una testigo.

Como consecuencia del accidente, dos carriles de la Panamericana Norte fueron cerrados para facilitar las diligencias correspondientes. Asimismo, la zona cuenta con cámaras de videovigilancia que podrían aportar información clave para identificar al vehículo involucrado y ubicar al conductor que abandonó el lugar.

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Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del atropello y determinar las responsabilidades del caso. Mientras tanto, el cuerpo del vendedor permanece pendiente de identificación, en medio de las investigaciones por este nuevo accidente de tránsito registrado en una de las principales vías de Lima.

Es así que, este trágico accidente ha generado indignación entre los vecinos y comerciantes de la zona, quienes lamentaron la muerte del vendedor ambulante. Mientras tanto, las autoridades deberán identificar al conductor del bus involucrado, que abandonó el lugar tras atropellar a la víctima, para determinar las responsabilidades correspondientes.