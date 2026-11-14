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Premier Luis Galarreta quedará a cargo de la Presidencia durante viaje de Keiko Fujimori a China y Japón

El premier Luis Galarreta asumirá el despacho presidencial de la República desde el 15 de noviembre en la ausencia de Fujimori, mientras el ministro Rafael Belaunde atenderá la Presidencia del Consejo de Ministros.

Premier Galarreta quedará a cargo de la Presidencia durante viaje de Fujimori
Premier Galarreta quedará a cargo de la Presidencia durante viaje de Fujimori (Composición Exitosa)

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 14/11/2026

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El viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China y Japón motivó dos encargaturas en el Ejecutivo. Desde el 15 de noviembre, Luis Galarreta asumirá el despacho presidencial, mientras Rafael Belaunde atenderá la Presidencia del Consejo de Ministros. La disposición organiza la conducción de ambos despachos durante la ausencia de la mandataria y el impedimento del titular del Gabinete.

Galarreta asumirá el despacho presidencial

La Resolución Suprema 315-2026-PCM, publicada en El Peruano, encarga la Presidencia de la República a Luis Fernando Galarreta Velarde, primer vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros. La medida regirá mientras dure la ausencia de Fujimori del territorio nacional.

El Senado autorizó la salida de la jefa de Estado mediante la Resolución Legislativa 32747. El permiso comprende del 15 al 21 de noviembre de 2026; esta última fecha corresponde al aterrizaje previsto de la mandataria en el país, según los considerandos de la norma.

Belaunde atenderá la Presidencia del Consejo

La misma resolución dispone que Rafael Jorge Belaunde Llosa, ministro de Defensa, quede encargado del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta responsabilidad comenzará el 15 de noviembre y se mantendrá mientras dure el impedimento de Galarreta.

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El documento está fechado el 13 de noviembre y lleva las firmas, en forma de autorización, de Keiko Fujimori, como presidenta de la República, y de Luis Galarreta, como titular del Consejo de Ministros.

Rafael Belaúnde niega que Minera Poderosa haya financiado su campaña presidencial:

Agenda presidencial en China y Japón

En Shenzhen, China, Fujimori participará en la trigésima tercera Reunión del APEC (Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). Durante esa cita sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de las economías integrantes del foro, conforme a la autorización reseñada en la resolución.

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La agenda continuará en Tokio, Japón, donde tiene programada una visita el 20 de noviembre. Allí celebrará una reunión cumbre con la primera ministra Sanae Takaichi, precedida por una ceremonia de honor. La norma no detalla los temas que abordarán ambas autoridades.

Puede ser una imagen de texto

Así, el desplazamiento presidencial activa encargaturas temporales y diferenciadas: Galarreta atenderá el despacho de la mandataria y Belaunde, el del Gabinete. Ambas medidas acompañarán la agenda internacional autorizada, sin establecer una sustitución definitiva de sus titulares.

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