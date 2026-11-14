Agenda del Papa León XIV en Chiclayo y Cajamarca: conoce los horarios y lugares que visitará HOY, sábado 14 de noviembre

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV cumplirá hoy, sábado 14 de noviembre, una intensa jornada de actividades religiosas en las regiones de Lambayeque y Cajamarca, como parte de su visita apostólica al Perú. El itinerario del pontífice contempla tres importantes encuentros con la comunidad católica, además de traslados en helicóptero entre ambas regiones.

Las actividades comenzarán a las 8:00 a. m. en la Catedral de Santa María de Chiclayo y continuarán en Santa Cruz de Succhabamba, donde el Santo Padre encabezará una misa. Finalmente, regresará a Lambayeque para participar en una ceremonia religiosa en el distrito de Zaña.

Si tienes previsto acompañar al pontífice o seguir sus actividades durante esta jornada, revisa los horarios y los puntos que forman parte de su recorrido.

¿Cómo será el itinerario del papa León XIV?

08:00 horas: rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, ubicada en la plaza principal de Chiclayo.

rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, ubicada en la plaza principal de Chiclayo. 09:10 horas: salida en helicóptero desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

salida en helicóptero desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. 09:50 horas: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba. 11:00 horas: Una vez en territorio cajamarquino, León XIV encabezará una Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, con homilía del santo padre.

Una vez en territorio cajamarquino, León XIV encabezará una de Succhabamba, con homilía del santo padre. 13:15 horas: Al finalizar el encuentro religioso, el pontífice emprenderá su retorno a Chiclayo. La salida en helicóptero desde el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba hacia Chiclayo.

Al finalizar el encuentro religioso, el pontífice emprenderá su retorno a Chiclayo. La salida en helicóptero desde el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba hacia Chiclayo. 14:00 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. 17:30 horas: encuentro de oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Zaña será el último destino de su jornada religiosa

Las actividades oficiales del papa León XIV de este sábado, concluirán con un encuentro de oración junto a la comunidad católica, programado para las 5:30 p. m. en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en el distrito de Zaña, en Lambayeque.

Esta reunión se desarrollará con motivo de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. Durante la ceremonia, el pontífice compartirá un momento de oración con los integrantes de la Iglesia Católica de esta zona del país y pronunciará un discurso dirigido a los presentes.

De esta manera, Zaña se convertirá en el último punto de la agenda papal para esta jornada, luego de las actividades religiosas desarrolladas en Chiclayo y Cajamarca.

Por lo tanto, el sábado estará marcado por tres momentos centrales de la visita de León XIV: la coronación de la Virgen Inmaculada, la misa en Santa Cruz de Succhabamba y el encuentro de oración en Zaña. Los horarios permiten identificar cada actividad prevista para seguir el recorrido del pontífice durante su segundo día de visita fuera de Lima.