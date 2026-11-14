Carabayllo: atacan a balazos un centro deportivo y dos presuntos responsables son detenidos

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un centro deportivo de grass sintético fue blanco de un ataque armado en el distrito de Carabayllo, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron aproximadamente siete disparos contra el establecimiento. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Universitaria y Conde Villa, y terminó con los presuntos atacantes detenidos.

Atacan centro deportivo en Carabayllo

Según las primeras informaciones, los sujetos llegaron en una motocicleta, abrieron fuego contra la puerta metálica del local y luego emprendieron la fuga. Sin embargo, habrían sido perseguidos por el presunto propietario de la cancha, quien se desplazaba en una camioneta y los alcanzó a pocas cuadras del lugar.

La persecución terminó cuando la camioneta embistió la motocicleta y la arrastró hasta impactarla contra la entrada de una cochera. El vehículo menor quedó atrapado entre la camioneta y la estructura del inmueble, lo que permitió la intervención policial y la detención de sus dos ocupantes.

Durante las diligencias, los agentes encontraron siete casquillos de bala y varios orificios de proyectil en la puerta metálica del centro deportivo. Asimismo, en el segundo escenario de los hechos, la Policía halló un arma de fuego que habría sido utilizada durante el atentado.

Uno de los detenidos resultó herido y fue trasladado al hospital de Puente Piedra para recibir atención médica, mientras que el segundo permanece en la comisaría de Santa Isabel. Ambos son investigados por su presunta participación en el ataque armado.

La Policía busca esclarecer las circunstancias y los posibles motivos del atentado, además de determinar la responsabilidad de los intervenidos y del conductor de la camioneta que protagonizó la persecución.

Otras noticias de Carabayllo

Hace unos días, un conductor de transporte público fue asesinado de cuatro disparos mientras realizaba su recorrido habitual y trasladaba pasajeros en una unidad de la empresa Etsicda, conocida como Punchauca. El crimen ocurrió en el distrito de Carabayllo y generó preocupación entre sus compañeros de trabajo, quienes auxiliaron a la víctima tras el ataque.

El atentado se registró a la altura del paradero Vega, en la carretera Vencedores, con dirección a Canta, exactamente en el kilómetro 22 y medio. Según los primeros testimonios, la víctima, un adulto mayor identificado como Mauro, era seguida por un automóvil negro que habría aprovechado una curva para interceptar la cúster y dispararle en dos oportunidades.

Pese a recibir los primeros impactos de bala, el transportista continuó conduciendo. Sin embargo, el vehículo negro volvió a cerrarle el paso y sus ocupantes le dispararon dos veces más antes de escapar. Tras lo ocurrido, sus propios compañeros lo auxiliaron y lo trasladaron en la misma unidad hasta el hospital Sergio Bernales de Collique, donde llegó sin signos vitales.