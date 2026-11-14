Cajamarca: cientos de fieles acampan en las Pampas de Aviación para presenciar la misa del papa León XIV

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cientos de personas continúan llegando a las Pampas de Aviación de Santa Cruz, en Cajamarca, donde instalan sus carpas para pasar la noche y asegurar un lugar desde el cual presenciar la multitudinaria misa que celebrará el papa León XIV este sábado. Los peregrinos esperan con entusiasmo la llegada del santo padre.

Fieles esperan la llegada del papa a Cajamarca

Desde las primeras horas, los fieles comenzaron a concentrarse en esta explanada, llevando consigo carpas y pertenencias para permanecer en el lugar hasta el inicio de la ceremonia religiosa. La expectativa crece conforme se acerca el esperado encuentro, que congregará a miles de personas en una jornada considerada histórica para la comunidad católica.

Mientras continúan llegando los peregrinos, los preparativos avanzan para recibir al sumo pontífice. La explanada de Santa Cruz de Succhabamba será el escenario de la celebración eucarística, programada para las 11:00 a. m., en la que León XIV ofrecerá una homilía ante los asistentes.

De acuerdo con el itinerario oficial, las actividades del papa comenzarán a las 8:00 a. m. con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Posteriormente, a las 9:10 a. m., partirá en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo rumbo a Santa Cruz de Succhabamba, donde llegará aproximadamente a las 9:50 a. m.

Tras finalizar la misa, prevista para las 11:00 a. m., el santo padre emprenderá su retorno a Chiclayo a las 13:15 horas. Su llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo está programada para las 14:00 horas.

La agenda continuará a las 17:30 horas con un encuentro de oración junto a la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, como parte de la clausura del Año Jubilar dedicado al religioso. Mientras tanto, cientos de peregrinos aguardan en Cajamarca para vivir de cerca este acontecimiento.

¿Qué cenó el papa en Chiclayo?

El padre Bernardino Gil, quien fue vicario general de Robert Prevost durante su etapa como monseñor en Chiclayo, expresó su emoción por reencontrarse con el papa León XIV durante su visita al colegio Santo Toribio de Mogrovejo, y también reveló que comieron en su reencuentro.

Como parte de este encuentro, los sacerdotes compartieron una cena con León XIV, en un ambiente familiar y de camaradería. Según contó Gil, el menú estuvo compuesto por un asado acompañado de vino, además de una ensalada de frutas y un pastel que completó la velada.