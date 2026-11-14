Carlos Alcántara revela que tocó fondo por sus problemas y cuenta cómo logró superar su etapa más oscura

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El querido Carlos Alcántara sorprendió al hablar abiertamente sobre uno de los periodos más difíciles de su vida, marcado por las fiestas, las salidas nocturnas y diversas adicciones. El popular 'Cachín' reconoció que llegó a tocar fondo, pero también explicó cómo logró identificar sus problemas y encontrar la manera de salir adelante.

Durante una entrevista para el programa 'Café con la Chevez', el artista recordó que durante varios años mantuvo un estilo de vida caracterizado por los excesos y las constantes juergas. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendió que determinadas conductas estaban afectando su bienestar y podían comprometer todo lo que había conseguido.

Carlos Alcántara reconoció que llegó a tocar fondo

Alcántara no ocultó que atravesó situaciones complicadas antes de conseguir superar algunas de sus adicciones más importantes. Según contó, hubo momentos en los que tomó conciencia de que continuar por ese camino podía tener consecuencias irreversibles y poner en peligro tanto su vida personal como su trayectoria profesional.

"Pero he tocado fondo también y he vencido adicciones importantes (...) Por ese otro lado del ego también he dicho: 'Yo no quiero terminar así", expresó.

Frente a ese escenario, el actor encontró herramientas que lo ayudaron a enfrentar sus dificultades y cambiar sus hábitos. Entre ellas destacó la práctica deportiva y el desarrollo de su inteligencia emocional, recursos que le permitieron comprender mejor sus problemas y tomar decisiones para alejarse de los excesos.

No obstante, dejar atrás esa etapa no significó que las tentaciones desaparecieran por completo. El propio artista reconoció que, durante su actual situación de soltería, atravesó un par de ocasiones en las que sintió que podía regresar a las antiguas costumbres relacionadas con las fiestas y la vida nocturna.

"Ahora, estando en esta situación de estar solo, he tenido por ahí un par de oportunidades, ocasiones, mejor dicho, en las que he dicho: 'No, acá yo puedo pasarme al otro lado y regresar a esa vida'", agregó.

Pese a ello, el actor consiguió identificar esas señales y decidió no repetir los comportamientos que tanto esfuerzo le había costado superar. Actualmente, el intérprete busca mantener la tranquilidad y cuidar su salud, mientras continúa trabajando en sus proyectos artísticos y procura no volver a una etapa que marcó profundamente su vida.

Es así que, la confesión de Carlos Alcántara permitió conocer una faceta poco habitual de su vida, marcada por las adicciones y los excesos. Aunque reconoció que todavía enfrenta situaciones que podrían hacerlo recaer, el actor ha aprendido a identificar esos riesgos y priorizar su bienestar, decidido a no repetir los errores de su pasado.