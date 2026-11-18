18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Efectivos del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a dos personas acusadas de robar celulares y otras pertenencias a los asistentes que se congregaron en el Centro de Lima para presenciar el recorrido del papa León XIV.

La intervención policial se concretó en el cruce de la avenida Emancipación con el jirón Camaná, lugar donde los agentes lograron recuperar cuatro teléfonos móviles, además de billeteras y tarjetas que habían sido sustraídas a los fieles.

Querían el indulto divino

Los detenidos fueron identificados como Evelyn Prado Vílchez, de 41 años y conocida como alias "Pecaminosa", y Luis Martínez Dávila, de 26 años y apodado "Marcelino".

De acuerdo con los reportes, ambos tendrían antecedentes por delitos similares registrados en festividades religiosas de Ayacucho y estarían vinculados con la presunta banda "Los Pecadores de la Multitud", dedicada a cometer hurtos en eventos con gran concurrencia de público.

Tras ser descubiertos por los efectivos, los sospechosos rompieron en llanto y rogaron incluso por el perdón divino con la propia mediación del sumo pontífice: "Papa León, te pido perdón".

El modo de operar y la alerta de una víctima

Según la información policial, la pareja aprovechaba las aglomeraciones generadas durante el recorrido papal para acercarse a los fieles y sustraer sus objetos personales sin llamar la atención. Para evadir ser localizados, escondían los equipos robados dentro de bolsas de snacks con revestimiento metálico o platinado para dificultar el rastreo mediante señal GPS.

La detención se desencadenó luego de que una de las agraviadas notara que le habían sustraído su celular mientras caminaba por las inmediaciones de las avenidas Tacna y Emancipación.

La víctima sintió que manipulaban su bolso en medio de la multitud, comprobó la desaparición del teléfono y logró reconocer a una de las presuntas implicadas, dando aviso inmediato a los agentes policiales que realizaban el patrullaje en la zona.

Aglomeraciones eran aprovechadas por los delincuentes.

Diligencias y situación legal de los intervenidos

Pese al llanto y a las súplicas de perdón tras quedar al descubierto, los agentes prosiguieron con el procedimiento de ley y trasladaron a ambos intervenidos a la comisaría de Monserrate. El operativo permitió recuperar parte de los bienes arrebatados a los devotos que acudieron al Centro Histórico de Lima para acompañar el paso del pontífice.

Ambos capturados quedaron a disposición del Ministerio Público y serán investigados por el presunto delito de hurto agravado. Las autoridades continuarán con las diligencias para esclarecer su participación en los hechos y determinar si operaban de manera individual o integraban una red organizada especializada en este tipo de robos.

Así, un rápida reacción y la labor policial permitieron frenar el accionar de los sospechosos y ponerlos a disposición de la justicia para que respondan por sus actos.