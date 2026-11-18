18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La agenda paralela de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, sumó un nuevo matiz tras las declaraciones del canciller Carlos Espá, quien afirmó que la presidenta Keiko Fujimori y su par mexicana Claudia Sheinbaum sí sostuvieron un intercambio durante la cita internacional.

Un encuentro rápido durante el banquete

El pronunciamiento surge luego de que Sheinbaum negara ante los medios que una reunión con Fujimori formara parte de sus planes previstos, al detallar las citas bilaterales que tenía confirmadas en el encuentro.

A pocos minutos de iniciarse la sesión plenaria de la 33.ª edición del foro, Espá abordó el tema en declaraciones recogidas durante la cobertura de APEC y aclaró la dinámica en la que se produjo el acercamiento entre ambas jefas de Estado.

"Fue lo que llaman, en la en la jerga internacional, un 'pull aside', durante el banquete de los diferentes líderes. La presidenta estuvo sentada al costado del canciller de China y luego, en un momento de la cena, tuvo la oportunidad de conversar con la presidenta Sheinbaum."

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El canciller Carlos Espá confirmó el encuentro entre la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, y mandataria de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de la cumbre APEC 2026, que se desarrolla en China. La reunión representa un nuevo paso en el... pic.twitter.com/jUW7ERkQay — Exitosa Noticias (@exitosape) November 19, 2026

De acuerdo con el relato de Espá, el intercambio no se dio como una reunión bilateral formal previamente pactada, sino como una conversación breve e informal al margen de la actividad oficial (pull aside) que se desarrolló en dos tramos durante la cena. En ese contexto, también destacó que el diálogo incluyó un momento compartido con el mandatario chileno.

"En una oportunidad estuvieron las dos, luego de un rato estuvo también el presidente Kast y ahí estuvieron conversando diferentes temas. Por supuesto, en primer lugar, acerca de lo importante que ha sido el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y México y, en segundo lugar, acerca del traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico de México al Perú".

Relación bilateral se recompondría durante la cumbre

El titular de Relaciones Exteriores subrayó además que este intercambio resulta auspicioso para proyectar los vínculos económicos y de cooperación regional en el bloque, en medio del proceso de normalización diplomática entre Lima y Ciudad de México tras las tensiones del último año.

"Estoy seguro que eso también va a ser un impulso importante para las relaciones económicas, para los inversionistas tan importantes que hay de México en el Perú y también para el hecho de relanzar la Alianza del Pacífico y la integración financiera".

La versión ofrecida por el canciller Carlos Espá ofrece así una lectura distinta sobre el alcance del contacto entre Keiko Fujimori y Claudia Sheinbaum en Shenzhen: mientras la mandataria mexicana descartó una cita dentro de su agenda formal, la diplomacia peruana lo sitúa como un encuentro distendido ocurrido durante el banquete oficial.