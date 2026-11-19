19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre falleció tras ser atropellado en la vía rápida del bypass del Óvalo Naranjal, en el distrito de Los Olivos, cuando se desplazaba por el tramo que conecta el norte de Lima con el centro de la capital. El accidente habría ocurrido durante la madrugada y ocasionó una intensa congestión vehicular en la Panamericana Norte, debido a que uno de los carriles permanece bloqueado mientras el cuerpo de la víctima continúa en la vía.

Policía investiga las circunstancias del atropello

Según las primeras informaciones de la Policía Nacional, se trataría de una persona en situación de indigencia que habría sido atropellada por un vehículo cuyo conductor, tras el impacto, habría abandonado el lugar. Hasta el momento, se desconoce la identidad del presunto responsable y su paradero.

Las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente e identificar la unidad involucrada.

Tránsito es desviado por vía auxiliar

Debido a que el cuerpo permanece en la pista, se dispuso que los vehículos circulen por la vía auxiliar para evitar el carril donde ocurrió el atropello. Esta medida ha generado una considerable congestión vehicular, con largas filas de unidades que se extienden varios kilómetros antes de llegar al Óvalo Naranjal.

La situación viene afectando especialmente a los conductores que utilizan esta importante vía para trasladarse desde el norte hacia el centro de Lima.

Esperan llegada de los peritos

En tanto, se espera la llegada del personal del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo. Asimismo, efectivos de la Policía Nacional deberán colaborar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Por su parte, el personal de la Policía de Tránsito permanece a cargo de dirigir la circulación vehicular en la zona. Se recomienda a los conductores tomar sus precauciones, reducir la velocidad y considerar rutas alternas para evitar mayores demoras.