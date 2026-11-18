18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, el excanciller Luis Gonzales Posada se refirió sobre la reunión que sostuvo la presidenta Keiko Fujimori y su homólogo chino Xi Jinping, se mostró de acuerdo con el donativo de China para mitigar los efectos del fenómeno El Niño en el Perú así como otro para financiar la construcción de un centro de monitoreo inteligente. "Es un apoyo de enorme significación", resaltó.

Apoyo necesario para el Perú

De acuerdo con el ex titular de Relaciones Exteriores, el respaldo que ha hecho el gigante asiático con el país es elogiable para hacer frente a desastres naturales o la inseguridad ciudadana. Por tal motivo, considera positivo el balance del encuentro de la presidenta Keiko Fujimori con su homólogo Xi Jinping.

"Los peruanos debemos agradecer el donativo que está haciendo China en favor del Perú. $ 22 millones para un centro de monitoreo de inteligencia y $ 22.5 millones para atender los efectos del fenómeno El Niño. Es un apoyo solidario de enorme significación para el Perú", resaltó Gonzales Posada.

Para el excanciller es importante recordar el papel que tiene esta nación en la economía peruana, recordando que en minería tiene presencia con Shougang, Las Bambas, entre otras empresas. También mencionó la importancia del megapuerto de Chancay como un hub comercial entre Asia y Sudamérica.

"Con China tenemos una relación de primer nivel, las inversiones chinas en nuestro país son superiores a los $ 30 mil millones, es nuestro principal socio comercial. En ese sentido, sobre todo destacamos las relaciones en el sector minero... lo que ha tenido también repercusión es la infraestructura y logística del puerto de Chancay", sostuvo.

Donaciones china

La presidenta Keiko Fujimori anunció el importante aporte del gobierno chino durante su estadía en Shenzhen. Para ello, acudió al Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental del distrito de Longgang y recordó que este país brindó ayuda para la construcción del COEN.

También dio detalles de la ayuda que personalmente le entregó el embajador de China en el Perú, Song Yang para mitigar los impactos del fenómeno El Niño. Precisó que del monto destinado, $ 7.5 millones irán para maquinarias, como camiones, volquetes, tractores, excavadoras, entre otros.

La reunión que tuvo la presidenta Keiko Fujimori con su homólogo de China, Xi Jinping, ha sido positiva, por el donativo que entregará este país contra la inseguridad y efectos de desastres naturales. Destacó los 22 millones de dólares para un centro de monitoreo de inteligencia y los $ 22.5 millones para enfrentar el fenómeno El Niño.