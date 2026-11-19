19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar se mantiene en Perú hoy, jueves 19 de noviembre, en constante variación debido a factores internos y externos. Conoce aquí a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Precio del dólar hoy, 19 de noviembre: cotización Sunat

El precio del dólar tiene efectos en nuestra vida cotidiana: desde lo que se paga por productos y servicios, hasta lo que gastes en un viaje al extranjero, así como afectar a tus ahorros e incluso en tus préstamos.

Por ello, es importante conocer cuál es el comportamiento de la moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano, especialmente, si estás pensando en hacer alguna operación financiera en la apertura de la jornada de este jueves 19 de noviembre.

En ese sentido, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú, tomando como referencia los valores de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE Dólar HOY, 18 de noviembre, en Perú: ¿cuál es el precio y a cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,426 S/ 3,433

El precio del dólar reflejado en el portal oficial de la Sunat, revela que el "billete verde" presenta una leve variación al alza en comparación con el día de ayer, miércoles 18 de noviembre, donde la compra tenía un valor de S/ 3,408 y la venta costaba S/ 3,415.

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

Recuerda que el valor de la divisa estadounidense puede variar debido a distintos factores locales e internacionales como la oferta y demanda, incertidumbre política y económica, así como la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Para comprender las tendencias del mercado y saber si el dólar se está fortaleciendo o debilitando, es importante conocer su tipo de cambio no solo en el mercado oficial, sino también en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú. Al comparar las tasas de compra y venta te ayudará a cuidar mejor tu poder adquisitivo y tu economía.

En ese sentido, si estás pensando en cambiar dólares por soles o viceversa, también debes revisar a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña. De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el precio es el siguiente en la apertura de este jueves:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,410| Venta S/ 3,440.

Cotización del dólar paralelo u Ocoña.

Así cerró el dólar ayer, 18 de noviembre, en Perú, según el BCRP

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publica oficialmente el valor de cierre del dólar cada día, lo que permite evaluar su comportamiento y tomar mejores decisiones económicas.

De acuerdo a información revelada en su página web, la divisa cerró ayer, 18 de noviembre, en 3,4330 (con una apertura de 3,4250), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4308, con un máximo de 3,4390 y un mínimo de 3,4190.

Así que si estás pensando en comprar o cambiar dólares este jueves 19 de noviembre, es ideal que primero tengas en cuenta cuál es su precio en la apertura de la jornada de hoy, en el mercado paralelo y la Sunat.