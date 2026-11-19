19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Rony Rivas Shapiama, quien interpretó al futbolista Paolo Guerrero en su película biográfica, fue detenido por segunda vez en Villa María del Triunfo. Esta vez, el sujeto es investigado por su presunta participación en el delito de comercialización de drogas y, además, habría sido identificado como el autor directo del asesinato de un efectivo policial ocurrido en San Juan de Miraflores.

'Guerrerito' cae con droga y armas

La intervención se realizó cuando Rivas, conocido con el alias de 'Guerrerito', se encontraba a bordo de una mototaxi junto a otro sujeto, identificado como 'Pierito'. Ambos fueron trasladados a la sede de la Dirincri de Villa María del Triunfo, donde las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar sus antecedentes y posibles vínculos con otros delitos.

Según explicó el comandante Parra, jefe del Depincri de Villa María del Triunfo, los agentes recibieron información de inteligencia sobre la presunta comercialización de estupefacientes. Tras verificar los datos, organizaron un operativo en el que encontraron a los intervenidos con droga y dos armas de fuego, un revólver y una pistola, que también serán materia de investigación.

"Estaban vendiendo droga en una mototaxi y los han visto sospechosos, entonces mandamos a verificar con nuestros órganos de inteligencia efectivamente nos confirmaron esa información. Fuimos, armamos un operativo y procedimos con la intervención de los sujetos y los encontramos con droga en una mototaxi, y al parecer un revólver y una pistola. Cuando hemos visto los antecedentes de estas personas, dos de ellos tenían detención preliminar por el homicidio del 2 de noviembre a un policía al que le roban su carro y matan en la jurisdicción de San Juan de Miraflores", expresó.

Antecedentes policiales y penales

De acuerdo con el jefe policial, Rivas tendría una presunta participación directa en el asesinato del suboficial de la Policía Nacional Miguel Ángel Huincha. El crimen ocurrió el pasado 2 de noviembre, cuando el efectivo realizaba un servicio de taxi por aplicativo y fue interceptado por delincuentes que le robaron su vehículo y le dispararon en tres oportunidades.

"Bueno, no era el que le abastecía las armas, que en este caso era Piero, y el que disparaba era Rony. El policía ha sido servicio de taxi por aplicativo y es donde estos sujetos lo interceptan, le quitan su vehículo y le dan tres disparos. Lo llevaron al hospital, pero llegó cadáver", manifestó el comandante Parra.

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Asimismo, la autoridad policial indicó que el detenido tendría antecedentes por otros delitos e incluso habría reconocido que estuvo recluido anteriormente en un establecimiento penitenciario por el asesinato de un integrante de una barra de fútbol.

"Tiene antecedentes por drogas, también antecedentes por robo y, por manifestación de él mismo, nos refiere que ha estado preso por homicidio a un barrista hace unos años atrás", sentenció.

Finalmente, ambos intervenidos quedaron a disposición de la Dirincri, donde continuarán las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar sus responsabilidades en el asesinato del suboficial Miguel Ángel Huincha, así como su presunta vinculación con la comercialización de drogas.