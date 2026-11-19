19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los papamóviles que transportaron al papa León XIV durante su reciente visita apostólica al Perú podrán ser vistos de cerca por el público limeño. Los dos vehículos oficiales que acompañaron al pontífice en sus recorridos por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa serán exhibidos durante tres días en dos reconocidos centros comerciales de la capital.

La iniciativa fue anunciada por Plaza Norte y Mall del Sur a través de sus redes sociales, donde invitaron a las familias a participar de esta exposición especial. Ambos establecimientos confirmaron que la actividad será completamente gratuita, por lo que los visitantes no necesitarán realizar ningún pago para acercarse a los vehículos que formaron parte de los desplazamientos del santo padre.

¿Dónde estarán los papamóviles y en qué horarios podrás visitarlos?

Las personas interesadas en conocer estos vehículos podrán acercarse desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre. La exposición estará disponible de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., durante los tres días programados.

En Plaza Norte, ubicado en el distrito de Independencia, el papamóvil estará exhibido en la planta baja del Expomotor. Este centro comercial se encuentra en el cruce de la Panamericana Norte con las avenidas Tomás Valle y Túpac Amaru.

Por otro lado, quienes se encuentren en la zona sur de Lima podrán visitar la exposición en Mall del Sur, situado en Los Lirios, en San Juan de Miraflores. Al igual que en el establecimiento de Independencia, el vehículo estará ubicado en la planta baja del Expomotor.

De esta manera, los asistentes tendrán tres jornadas para observar de cerca las unidades que acompañaron al pontífice durante sus recorridos por distintas ciudades del país. La convocatoria está dirigida a todo el público y no contempla cobro por el ingreso a la muestra.

¿Qué características tienen los vehículos que transportaron al pontífice?

Los dos papamóviles utilizados durante la visita de León XIV fueron fabricados sobre la plataforma de una pickup Chevrolet Colorado, en la planta de General Motors ubicada en São José dos Campos, Brasil. Posteriormente, recibieron las modificaciones necesarias para cumplir con los requerimientos del Vaticano. Todo este proceso de adaptación se realizó en apenas 24 días.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, las unidades cuentan con un motor turbodiésel de 2,8 litros, capaz de desarrollar 204 caballos de fuerza y 510 Nm de torque. También incorporan tracción 4x4 y una transmisión automática de ocho velocidades.

Asimismo, disponen de seis airbags y sistemas de asistencia a la conducción. Tras las modificaciones realizadas para su función papal, cada vehículo alcanza un peso aproximado de tres toneladas.

Durante los seis días de actividades del pontífice en el Perú, ambas unidades trabajaron de manera alternada. Una estuvo destinada a los recorridos por Lima y Cusco, mientras que la otra acompañó sus desplazamientos en Chiclayo y Pucallpa.

La exposición permitirá que los peruanos vuelvan a conectarse con uno de los recuerdos más representativos de la visita apostólica de León XIV. Los papamóviles estarán disponibles gratuitamente en dos puntos de Lima, durante un fin de semana, para que los ciudadanos puedan conocer de cerca los vehículos que trasladaron al papa por nuestro país.