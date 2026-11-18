18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para un mejor acceso a servicios de ciudadanos extranjeros, la Superintendencia Nacional de Migraciones dio a conocer de los cinco Espacios de Protección de ACNUR, agencia de la ONU para refugiados en Lima. Estos servirán para que puedan realizar trámites de registro biométrico o la entrega de carné de extranjería.

Beneficio para los extranjeros

La iniciativa que ha sido desarrollada en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), permite que los usuarios accedan a servicios migratorios en puntos de atención más próximos a sus lugares de residencia o centros laborales. Esto, sin la necesidad de acudir a las oficinas de Migraciones.

En la capital los Espacios de Protección son los siguientes:

Cercado de Lima: jirón Hernán Velarde n°148, urbanización Santa Beatriz

Chorrillos: calle San Rodolfo s/n, urbanización Villa María, (referencia con la Parroquia Cristo Misionero del Padre)

Pueblo Libre: jirón General Clovis n°745

San Juan de Lurigancho: calle Las Coralinas, mz. L6, lote siete, urbanización Las Flores de Lima (Centro Pastoral San José)

San Martín de Porres: mz. D, lote 22, Asociación Residencial, avenida Perú

📰 #NotaDePrensa | En coordinación con @ACNURPeru, #MigracionesPerú 🇵🇪 acerca sus servicios a la comunidad migrante, facilitando el acceso a trámites en puntos más cercanos a sus hogares o centros de trabajo, sin necesidad de acudir a sus sedes. 👉 https://t.co/1b07GeYjXw https://t.co/EFvREG54k9 — Migraciones Perú (@MigracionesPe) November 18, 2026

Cabe precisar que estos distritos son los que concentran un importante número de población refugiada y foránea, que cumple con los requisitos que establece la normativa migratoria para acceder al servicio correspondiente. El horario de atención en las cinco sedes será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. con cita previa.

Los ciudadanos extranjeros interesados en acceder a estos servicios podrán hacer a través de la Agencia Digital de Migraciones, eligiendo el correspondiente y el punto más cercano a su domicilio o centro de trabajo.

Otros servicios del ACNUR

Ciudadanos extranjeros no solo pueden acceder a los servicios mencionados en los Espacios de Protección, sino que también podrán recibir información sobre el procedimiento para acceder a la condición de refugiados. También se ofrece asistencia legal, atención médica primaria y orientación para el acceso a oportunidades educativas y laborales.

Instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil tienen presencia, como la Comisión Especial para Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, municipios distritales y algunas asociaciones como Encuentros SJM. World Vision o Socios en Salud.

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha dado a conocer la distribución de los cinco Espacios de Protección de ACNUR para refugiados o extranjeros que quieran acceder a esta condición. Estos puntos se ubican en distritos que concentran la mayor cantidad de población foránea de Lima.