19/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El estreno de GTA VI no solo ha generado expectativa entre los aficionados a los videojuegos, sino que también ha provocado una curiosa reacción en el ámbito laboral. Una fábrica rusa decidió otorgar un día libre a los trabajadores que quieran dedicar la jornada al nuevo título de la popular franquicia Grand Theft Auto.

Se trata de Benza, una compañía dedicada a la fabricación de equipos para el suministro de combustible, que anunció que sus empleados podrán dejar temporalmente sus responsabilidades para disfrutar del lanzamiento del videojuego, previsto para este jueves 19 de noviembre.

¿Qué dijo la empresa rusa sobre el día libre por GTA VI?

La decisión fue comunicada por el servicio de prensa de la empresa, que explicó que la iniciativa responde a la importancia de recuperar energías , una idea que, según señalaron, no debería aplicarse únicamente a las máquinas, sino también a las personas que trabajan con ellas.

La medida contempla a todos los integrantes de la plantilla, independientemente de su género o posición dentro de la organización. De esta manera, quienes deseen pasar el día explorando el universo virtual del videojuego podrán apagar las máquinas, dejar sus tareas pendientes y encender sus consolas.

Benza utilizó una particular comparación entre su actividad industrial y el descanso de sus trabajadores para explicar la iniciativa. La compañía recordó que fabrica equipos de repostaje y desarrolla estaciones modernas de carga, por lo que entiende la importancia de reponer las reservas de energía oportunamente.

Sin embargo, destacó que este principio también debe aplicarse al personal que hace posible sus operaciones.

GTA VI: la espera de 13 años y las millonarias expectativas

La decisión de Benza coincide con el lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de la industria. GTA VI llega después de trece años de espera y representa la sexta entrega de una saga que comenzó en 1997.

De acuerdo con los datos citados por la compañía, la franquicia Grand Theft Auto ha vendido más de 470 millones de unidades a lo largo de su historia. De esa cantidad, aproximadamente 230 millones corresponden a GTA V, una de sus entregas más exitosas.

Las expectativas comerciales también son elevadas. Según estimaciones de Sensor Tower, la franquicia había generado alrededor de 1.650 millones de dólares en ingresos estimados un día antes del estreno. Asimismo, la firma calculó unas 17,07 millones de unidades vendidas, de las cuales el 75 % correspondía a PlayStation y el 25 % a Xbox.

El lanzamiento de GTA VI demuestra el enorme impacto que puede alcanzar un videojuego entre sus seguidores. En el caso de Benza, la expectativa fue más allá del entretenimiento y llegó hasta el ámbito laboral, donde una empresa decidió que sus trabajadores también merecían una pausa para disfrutar de uno de los estrenos más esperados.