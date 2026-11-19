19/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China), abogaron por la paz mundial y la reducción del arsenal nuclear durante un encuentro trilateral celebrado el 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Puntos principales de la declaración conjunta en Shenzhen

De acuerdo con el documento publicado por la prensa estatal china, los tres jefes de Estado reiteraron en el cuarto punto del pronunciamiento que una guerra nuclear no resulta factible ni deseable. Bajo esa premisa, los gobiernos de Washington, Moscú y Pekín señalaron que entablarán un diálogo destinado a reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de este armamento.

El texto difundido tras la cumbre recoge el compromiso formal de abrir conversaciones diplomáticas en materia atómica entre las tres naciones. No obstante, el pronunciamiento oficial se limita a enunciar la disposición al diálogo y no establece cronogramas, plazos ni mecanismos técnicos para concretar la disminución de arsenales.

En el tercer apartado del documento, Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin coincidieron en destacar la importancia del consentimiento estatal en las relaciones internacionales. Asimismo, los tres mandatarios respaldaron el respeto a la inmunidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

Atención al conflicto en Ucrania durante las reuniones de la APEC

De acuerdo con las declaraciones del jefe del Kremlin, la situación bélica en territorio ucraniano ocupó un espacio prioritario en la agenda diplomática tras una solicitud expresa de la delegación estadounidense. El tema fue abordado tanto en encuentros bilaterales previos como en el espacio de diálogo conjunto entre los tres gobernantes.

"Ayer hablamos de esto con el presidente de China y hoy por iniciativa del presidente de los Estados Unidos, le dedicamos mucho tiempo a este tema durante la reunión bilateral", señaló el mandatario de Rusia.

Putin remarcó que Washington, Pekín y Moscú mantienen coincidencias respecto a la necesidad de atender las crisis geopolíticas vigentes, incluyendo el conflicto en Europa del Este dentro de las discusiones de alto nivel sostenidas en la cumbre.

"Nuestros países comparten muchos intereses comunes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluyendo, por supuesto, el conflicto en Ucrania", indicó Vladimir Putin.

En ese sentido, la APEC sirvió como escenario para la primera reunión trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, quienes suscribieron una declaración conjunta a favor de la paz mundial y la prevención de riesgos nucleares sin detallar medidas concretas.