Shirley Arica arremete contra Onelia Molina y la tilda de "fingidaza": "Sé algunas cositas"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica volvió a poner la farándula peruana en modo curiosidad tras hablar de Onelia Molina y tildarla de "fingidaza". Durante una entrevista, la modelo explicó que su opinión nace de situaciones que, según dijo, conoce, aunque no quiso revelar de qué se trataría.

Shirley Arica arremete contra Onelia Molina

Todo ocurrió durante una entrevista de Shirley Arica en el pódcast 'Chiquiwilo', donde fue consultada sobre qué personaje de la televisión no le generaba simpatía. Sin pensarlo demasiado, la modelo escribió el nombre de Onelia Molina, respuesta que sorprendió al conductor.

El presentador incluso intentó defender a la integrante de Esto es Guerra y comentó que era su amiga y que la quería mucho. Sin embargo, Shirley dejó claro que esa era su percepción y no cambió de opinión.

"(La persona de la farándula peruana que te cae mal, o que te parece más antipática) Fingidaza mejor. (Persona que le parece fingidaza a Shirley Arica... ¿Onelia?) Molina me faltó poner. (Pero si es mi amiga, yo la quiero mucho) ¿A mí qué me importa? Tú me has dicho quién me cae a mí fingidaza. Es mi percepción", aseguró.

El conductor quiso saber si había ocurrido algo entre ambas, pero Shirley hizo una precisión: dijo que Onelia no le cae mal, sino que le parece "fingidaza" por la actitud que, desde su punto de vista, tendría frente a las cámaras.

"(Quiero saber por qué te cae mal Onelia Molina. ¿Qué ha pasado con ella?) No, no me cae mal. Me parece fingidaza. (¿Por qué te cae mal? Si yo la quiero mucho a Onelia Molina y es un amor de Dios) Ves, por eso, hasta a ti te engaña", respondió.

Shirley Arica asegura conocer "algunas cositas"

La conversación se puso todavía más curiosa cuando Shirley Arica dejó entrever que conocería situaciones que no coincidirían con la imagen que Onelia Molina muestra públicamente. Eso sí, cuando le pidieron que explicara exactamente a qué se refería, decidió guardar silencio.

"Simplemente que yo sé algunas cositas por ahí... (Pero cuéntame, también) No puedo decirlo. Porque ella sale a declarar y hablar... no concuerda con lo que hace, ¿me entiendes? (Pero no concuerda con lo que sabes) También", señaló.

Lejos de soltar algún detalle, Shirley lanzó una peculiar comparación para explicar su percepción sobre la chica reality: "Es como que ella sabe comer muy bien con las dos manos, pero supuestamente solo come con una". Finalmente, la modelo confirmó que no mantiene una relación cercana con Onelia Molina.

"Se quedarán con la duda, porque ese es otro presupuesto. No puedo decir eso, pero me parece fingidaza por eso. Porque yo soy como soy delante y detrás. (¿Has tenido alguna experiencia particularmente tú?) No, la he conocido, la he visto en eventos con conocidos, 'hola y chau', nada más", sentenció.

Así, Shirley Arica dejó clara su percepción sobre Onelia Molina al tildarla de "fingidaza" y asegurar que conoce "algunas cositas" que, según ella, no coincidirían con lo que la chica reality declara públicamente. Sin embargo, la modelo decidió no revelar cuáles serían esas situaciones.