César Astudillo: Juntos por el Perú impulsa moción de censura contra el ministro del Interior

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Juntos por el Perú anunció este lunes 21 de septiembre el inicio del procedimiento de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, tras el ataque criminal que acabó con la vida de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como "China Polo", el sábado 19 en Caraz, región Áncash.

A través de sus cuentas oficiales de "X", los diputados del partido de izquierda, Ernesto Zunini y Svieta Fernández, confirmaron que presentarán la moción de censura contra el titular del Ministerio del Interior, pudiéndose convertir en el primer ministro de Keiko Fujimori en dejar el cargo a manos del Congreso.

Nuestra democracia no puede acostumbrarse a que DENUNCIAR EL CRIMEN equivalga a FIRMAR UNA SENTENCIA DE MUERTE.



Susy Aponte Polo denunció amenazas contra su vida. Días después fue asesinada. El Gobierno debe responder: ¿qué hizo para protegerla?



Reasignar al general Revoredo no... — Ernesto Zunini (@ernestozunini) September 21, 2026

JP asegura que "no reúne las condiciones de idoneidad"

De acuerdo con el texto difundido por la diputada de Juntos por el Perú, César Astudillo "no ejerció oportunamente" la conducción política del sector en la acusación formulada de la desaparecida periodista en contra de Víctor Revoredo Farfán, a quien responsabilizó de cualquier atentado contra su vida.

En ese sentido, cuestiona que no se haya ofrecido ningún tipo de protección hacia la excandidata al Gobierno Regional de Áncash y un presunto acto de impunidad hacia el general de la PNP, quien ayer fuera removido como jefe de la Dirincri a la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP.

Bajo esta consideración, y tomando en cuenta el artículo 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el sector de izquierda propone la censura de Astudillo Salcedo, argumentando que ha perdido la confianza frente al caso expuesto y como tal, su responsabilidad política es dejar el cargo.

"El señor César Augusto Astudillo Salcedo no reúne las condiciones de idoneidad, eficacia y confianza política necesarias para continuar al frente del Ministerio del Interior. Corresponde, por ello, que la Cámara de Diputados haga efectiva su responsabilidad política mediante la censura", señala la moción.

Vamos a presentar la moción de censura contra el Ministro del Interior, César Astudillo. 1499 homicidios hasta agosto. 6 muertes por día. La periodista "China Polo" asesinada. El Perú ya no aguanta más incapacidad. ¿Ese es el gobierno del orden de Keiko Fujimori? ¿O es del Kaos? pic.twitter.com/kwF6Uyb0n9 — Svieta Fernández (@svietafernandez) September 21, 2026

Es importante señalar que, el pasado 17 de septiembre, César Astudillo fue interpelado por la Cámara de Diputados, donde respondió un pliego de 27 preguntas sobre la seguridad ciudadana y las medidas efectivas contra la criminalidad. Además, presentó la estrategia integral del sector para enfrentar a la delincuencia común y el crimen organizado nacional y transnacional.

Anunció, también, la próxima aplicación de "medidas extraordinarias y urgentes" destinadas a fortalecer las capacidades logísticas y operativas de la PNP, con un presupuesto base de S/ 1 175 516 destinados a la adquisición de equipamientos tecnológicos, uniformes, armamento, municiones, vehículos, entre otros.

(Noticia en desarrollo...)