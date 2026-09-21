Bus de Etupsa 73 chocó y derribó un poste de luz en SMP: vecinos exigen colocación de semáforos por constantes accidentes

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus de la empresa de transportes Etupsa 73 protagonizó un aparatoso accidente en el distrito de San Martín de Porres, luego de impactar violentamente contra un poste de energía eléctrica ubicado en la avenida José Granda, a pocos metros del cruce con la avenida Los Próceres.

El fuerte impacto provocó que la estructura de concreto fuera arrancada de su base y terminara partida en dos. La parte superior del poste, junto con el foco, quedó sobre el vehículo de transporte público, mientras que varios cables permanecieron tensados y algunos terminaron rotos en medio de la pista.

El accidente ocurrió en una zona de alto tránsito y generó preocupación entre los vecinos, quienes aseguraron que este punto registra constantes siniestros. Además, señalaron que el flujo vehicular se incrementó debido a los desvíos ocasionados por las obras que se ejecutan en la avenida Universitaria.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, el parabrisas y el parachoques del bus también resultaron visiblemente afectados por el impacto. Pese a que el vehículo trasladaba una importante cantidad de pasajeros, no se registraron personas heridas tras el accidente.

Vecinos denuncian constantes accidentes y piden semáforos

Los residentes de la zona aprovecharon el accidente para reiterar su pedido a las autoridades. Según indicaron, desde hace más de un año se vienen registrando accidentes en este sector y consideran necesaria la instalación de semáforos y una mayor señalización.

"Esto ya está pasando hace más de un año, hay muchos accidentes, se van contra el tráfico y hay un colegio de niños acá que van y vienen, es muy peligroso, no sé hasta cuando la municipalidad de Lima o de SMP arreglará esa pista. Y ayer también mataron a un perrito, atropellaron a una señora. Ha habido muchos casos", manifestó una de las vecinas.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Un bus de ETUPSA 73 chocó y derribó un poste de luz en el cruce de las avenidas José Granda y Los Próceres, en San Martín de Porres. Tras el accidente, vecinos de la zona exigieron la instalación de semáforos para prevenir nuevos siniestros, debido a los... pic.twitter.com/8fLK2sPe4U — Exitosa Noticias (@exitosape) September 21, 2026

Otra residente explicó que el tránsito suele complicarse en determinados horarios y que la presencia policial ayuda a ordenar la circulación.

"En esta zona, la verdad, siempre se genera tráfico y a veces cuando está ordenado la presencia de un policía en la avenida", señaló.

La situación se vuelve más complicada durante las horas de mayor circulación. Una tercera vecina indicó que el tránsito aumenta considerablemente debido a los vehículos que utilizan esta vía como ruta alternativa.

"Como seis, siete, ocho. Que todos los carros de la avenida Universitaria están pasando por acá. Hasta por acá a la esquina que hay una escuelita. Ya había atropello. Yo no sé, yo creo que faltaría más semáforo acá", sostuvo.

Obras generan desvíos y aumentan flujo vehicular

Los vecinos también relacionaron el incremento del tránsito en el sector con las obras que se desarrollan en la avenida Universitaria, en el tramo comprendido entre la avenida José Granda y Tomás Valle, como parte de los trabajos del corredor vial de la Vía Expresa Norte.

Según el reporte, los residentes pidieron a la Municipalidad de Lima agilizar el avance de estos trabajos, debido a que los desvíos han trasladado una mayor cantidad de vehículos hacia las calles de la zona. Los vecinos solicitaron que se retire la estructura dañada y que el bus sea remolcado cuanto antes para evitar que los cables y los restos del poste provoquen otro incidente.