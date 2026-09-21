Congreso: Comisión de Constitución realizará audiencia para tratar pedido de facultades legislativas

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Giannica Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, convocó a una audiencia pública para abordar el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. La actividad se desarrollará este martes 22 de septiembre y forma parte del proceso de evaluación de la propuesta.

Audiencia será este martes

Según el documento de convocatoria, la actividad corresponde a la Audiencia Ciudadana sobre los alcances de la proposición legislativa N.° 0098/2026-2031-CD. El encuentro está programado para las 3:30 p. m., en el auditorio Alberto Andrade Carmona, ubicado en el edificio Juan Santos Atahualpa.

La iniciativa plantea delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar durante 120 días calendario en distintas materias. La audiencia permitirá abordar los alcances de la propuesta y recoger las consideraciones relacionadas con su contenido.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La Comisión de Constitución del Congreso realizará este martes 22 de septiembre una audiencia ciudadana para abordar el pedido de facultades legislativas presentado al Parlamento.



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¿Qué materias contempla pedido?

De acuerdo con información oficial del Congreso, la solicitud incluye materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa, entre otras.

El pedido ya fue sustentado ante la Comisión de Constitución por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien acudió acompañado de ministros para explicar los alcances de la propuesta. Durante esa sesión, legisladores plantearon la necesidad de precisar y delimitar las materias comprendidas en la delegación.

Comisión continúa evaluación

La Comisión de Constitución se declaró en sesión permanente el 31 de agosto para evaluar el pedido y desarrollar las reuniones necesarias con representantes del Ejecutivo. La decisión fue aprobada con 18 votos a favor y dos en contra.

En paralelo, otras comisiones vienen analizando las materias de su competencia. La Comisión de Modernización de la Gestión del Estado aprobó un informe favorable respecto de determinadas áreas, mientras que otras comisiones han emitido opiniones distintas sobre la delegación solicitada.

La audiencia de este martes se realizará en el marco de este proceso parlamentario, previo a las siguientes etapas de evaluación de la propuesta.