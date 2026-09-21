Reniec realizará campañas GRATUITAS de DNI en 23 regiones y el Callao deste este 21 de setiembre

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Reniec realizará campañas gratuitas para obtener el DNI desde este lunes 21 hasta el domingo 27 de setiembre de 2026, con el objetivo de acercar los servicios de identificación a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Reniec realizará campañas gratuitas de DNI en 23 regiones

Según la cuenta oficial en redes sociales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se anunció el inicio de instalación de una serie de brigadas en distintos espacios habilitados por las autoridades locales, entre ellos municipalidades, centros de salud y locales comunales.

Las campañas están dirigidas principalmente a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad que cumplan con las condiciones establecidas por Reniec para acceder a la gratuidad.

🗞️ #NotaDePrensa | El Reniec realizará campañas de documentación itinerante del lunes 21 al domingo 27 de setiembre de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso al DNI a las poblaciones en situación de vulnerabilidad: https://t.co/aIi7N13d04



✅ Los beneficiarios podrán... pic.twitter.com/fsjTHz2a73 — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) September 20, 2026

¿En qué regiones del país se realizarán las campañas gratuitas de DNI?

Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Puno San Martín Tacna Ucayali Provincia Constitucional del Callao

¿Qué servicios estarán disponibles?

De acuerdo con los servicios disponibles en cada punto de atención, los beneficiarios podrán realizar diferentes trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad. Entre ellos se encuentran la inscripción por primera vez, renovación, duplicado y rectificación de datos del DNI.

Asimismo, algunas de las jornadas itinerantes contemplan la entrega de documentos que fueron tramitados previamente y asistencia registral para orientar a los ciudadanos sobre los procedimientos que deben realizar.

Para saber si el DNI se encuentra listo para recoger, se pueden verificar el estado de su documento mediante la plataforma oficial de Reniec.

Teniendo en cuenta ello, deben ingresar a la opción de consulta del estado de trámite del DNIe y colocar la información solicitada. Si el sistema muestra que el trámite alcanzó el 100 %, significa que el documento ya se encuentra listo para ser recogido.

No obstante, antes de acudir a una campaña, Reniec recomienda verificar que el punto seleccionado incluya el servicio de entrega de documentos, debido a que no todas las jornadas ofrecen los mismos servicios y están dirigidas al mismo público.

Finalmente, con estas campañas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) busca facilitar el acceso a la documentación a todos los ciudadanos y acercar sus servicios registrales a poblaciones que presentan mayores dificultades para realizar sus trámites, dadas sus condiciones de vulnerabilidad.