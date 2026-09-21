Director de 'La Voz del Policía' denuncia amenazas: "Generales y coroneles en retiro me comenzaron a atacar por decir la verdad"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, José Palacios, abogado penalista y director de 'La Voz del Policía', denunció haber recibido amenazas y cuestionamientos tras sus declaraciones sobre malos elementos en la institución policial.

Director de 'La Voz del Policía' revela que recibe amenazas

El abogado penalista abordó el caso del asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como la 'China Polo', periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, lamentó el hecho de que hayan acabado con su vida por haber denunciado actos de corrupación por parte de diversas autoridades policiales e inclusive del Estado.

En ese sentido, dio a conocer que él también viene atravesando una situación similar debido a que viene siendo intimidado a través de mensajes que llegan a su celular por generales y coroneles de la PNP en retiro.

"En estos días estoy recibiendo pseudos mensajes de amenazas. Parece que se han dado cuenta que nosotros somos incómodos para determinados grupos y comienzan a atacarnos. Acabo de abrir unos mensajes de Facebook donde generales y coroneles en retiro comenzaron a atacar ¿por qué? por decir la verdad, por decir lo que está pasando en la Policía realmente", señaló.

Aclaró que "nunca habla mal" de la institución a la que pertenece sino que denuncia a "los corruptos" y a "los abusivos". Sostuvo que más allá de tener grados académicos como doctor y magíster en derecho, es policía por lo que subrayó que su vocación es defender a los policías.

El caso de Susy Aponte Polo

En otro momento, José Palacios abordó el crimen contra Susy Aponte Polo y señaló que el suceso se produjo antes de que publique una primicia "incluso en contra del ministro del Interior y lo dijo" al mismo tiempo que del alcalde de Nuevo Chimbote.

Es así que, el abogado penalista y director de 'La Voz del Policía', José Palacios, reveló que atraviesa una situación similar a lo que le sucedió a Susy Aponte, la 'China Polo', al señalar que viene recibiendo amenazas de generales y coroneles en retiro por decir la verdad.