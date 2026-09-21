Vecinos y familiares de Susy Aponte, la 'China Polo', le dan el último adiós: "Queremos justicia, ella le caía mal a los corruptos"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Familiares y vecinos de la candidata regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como la 'China Polo', se reunieron en el distrito de Comas para darle el último adiós y exigir justicia por su muerte, ocurrida el sábado 19 de septiembre. Durante la despedida, también señalaron que la comunicadora no era aceptada por personas vinculadas a actos de corrupción.

La también comunicadora deja cuatro hijos en la orfandad. Sus restos fueron inicialmente velados en privado en el jirón Huascar; sin embargo, posteriormente, el velorio fue trasladado a una losa deportiva, a horas de la mañana del lunes 21 de septiembre, donde familiares, amigos y vecinos acudieron para acompañarla.

Momento preciso donde asesinan a Susy Aponte en plena transmisión en vivo

Recordó lucha de Susy contra corrupción

Una asistente al velatorio dedicó unas palabras a Susy Aponte, conocida como la 'China Susy', a quien recordó como una funcionaria comprometida en la lucha contra la corrupción. Asimismo, pidió fortaleza para sus familiares y exigió justicia por el feminicidio que acabó con su vida.

"Una mujer que dio su vida contra la corrupción, y les pedimos a sus hijos e hijas fuerza y fortaleza. Pero estamos acá, para exigir justicia. Que este crimen no quede en vano o en una estadística más como siempre pasa en este Perú...", afirmó.

Reclamó captura de autores intelectuales

Añadió que espera que se capture a los verdaderos autores intelectuales del crimen y sostuvo que Aponte era una persona incómoda para quienes estarían involucrados en actos ilícitos. Asimismo, hizo referencia a Víctor Revoredo, con quien la candidata habría tenido una rencilla previamente.

"Queremos que se llegue a los verdaderos criminales. Ella era una persona que le caía mal a los políticos, a los corruptos, a ese señor Revoredo que solo lo cambiaron de lugar...", remarcó.

Familiares y vecinos de la candidata regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como la 'China Polo', se congregaron en Comas para despedirla y pedir justicia tras su asesinato, ocurrido el sábado 19 de septiembre. Durante el velorio, los asistentes también afirmaron que la comunicadora habría resultado incómoda para personas vinculadas a presuntos actos de corrupción.