Beto da Silva optimista pese a no ser convocado a la selección peruana: "Ya tocará mi oportunidad"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Beto da Silva, delantero de Deportivo Garcilaso, destacó el valor de los tres puntos tras golear a Universitario 4-0 en el estadio Garcilaso de la Vega. Además se refirió acerca de la selección peruano y cómo se sintió tras no ser tomado en cuenta en la más reciente convocatoria del técnico Mano Menezes.

Beto da Silva rompe su silencio tras no ser convocado a la Blanquirroja

El último sábado, 19 de septiembre, Deportivo Garcilaso no tuvo piedad de Universitario y por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 con goles de Aldair Salazar, Kevin Sandoval, Agustín González y Facundo Castelli. Con este resultado, el equipo cusqueño se convierte en el nuevo líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Tras ello, Beto da Silva atendió a los medios de comunicación y reveló sentirse contento por el triunfo en casa ante la 'U' y resaltó que sus compañeros y él realizaron un buen partido."Estoy feliz por el triunfo porque nos pone arriba en la tabla. Hicimos un gran partido y nos permite ir al descanso como punteros".

Da Silva reconoció la jerarquía de Universitario: "Tienen grandes jugadores y, sin duda, nosotros dimos un golpe importante. Sabíamos cómo sería el partido y lo aprovechamos. Estamos peleando el título del Clausura, y eso hace que estemos muy motivados", indicó.

Finalmente, Da Silva habló sobre su no convocatoria a la selección peruana para los amistosos: "Ya me tocará mi oportunidad. Cuando se está peleando arriba y teniendo grandes partidos, siempre hay la ilusión de ser convocado, pero no se me dió esta vez. Ya se me dará más adelante", sentenció.

🗣️ "Ya se me dará la oportunidad en la Selección 🇵🇪"



✍🏼 Beto Da Silva



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La palabra del ténico de Deportivo Garcilaso

Por su parte, Lisandro Greppo, entrenador de Deportivo Garcilaso, reveló que Beto Da Silva no era el único integrante de su plantel que esperaba ser considerado por la Blanquirroja para afrontar los próximos amistosos y explicó que existía ilusión entre sus dirigidos.

"Beto como otros estaban esperanzados con algún llamado", manifestó Greppo al ser consultado por las ausencias de sus futbolistas en la convocatoria de Mano Menezes. Sin embargo, el estratega evitó entrar en una evaluación sobre los jugadores elegidos y los que quedaron fuera.

"Pero como dije ayer en la conferencia, no me compete a mí opinar sobre quién está y quién no, solo decirte que estoy muy agradecido con la calidad de jugadores que tenemos y con el momento que están viviendo", señaló.

Vale mencionar que, además de Beto Da Silva, otro de los jugadores del cuadro cusqueño que estuvo en el radar de la selección peruana fue Erick Canales, de las figuras más destacadas del 'Pedacito de Cielo', pero finalmente quedó fuera de la lista final.