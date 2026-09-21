Asesinan a balazos a trabajador de construcción civil en Ventanilla: familia alerta que víctima apoyaba a candidato municipal

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Moisés Aguirre Pomareda, trabajador de construcción civil de 44 años, fue asesinado a balazos frente a una caseta de serenazgo ubicada en la avenida La Playa, en Ventanilla. El crimen ocurrió en una zona concurrida y generó preocupación entre vecinos y familiares de la víctima, quienes llegaron hasta el lugar para exigir que se esclarezcan las circunstancias del ataque.

De acuerdo con el reporte desde la zona, testigos señalaron que dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta atacaron a Aguirre Pomareda sin ocultarse y efectuaron aproximadamente 15 disparos. Tras el hecho, una motocicleta fue encontrada metros más adelante y, de manera preliminar, estaría vinculada con el crimen.

Familia cuestiona cámaras de seguridad

La hija de la víctima llegó hasta el lugar y cuestionó que las cámaras de seguridad instaladas cerca de la caseta de serenazgo no estuvieran operativas al momento del ataque. La familiar también recordó que, según la información que recibió, no sería el primer homicidio registrado recientemente en la zona.

"De una casilla de serenazgo, las cámaras cómo no van a estar funcionando, es la segunda vez, me informan que matan, la segunda vez en menos de un mes, cómo van a estar matando así", manifestó la hija de Aguirre Pomareda.

El ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba en una zona transitada. La cantidad de disparos efectuados generó además preocupación por el riesgo al que pudieron quedar expuestas otras personas que se encontraban cerca del lugar.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Moisés Aguirre Pomareda (44), trabajador de construcción civil fue asesinado frente a una caseta de serenazgo en Ventanilla. Sus familiares alertaron que la víctima apoyaba a un candidato municipal y exigieron que se investigue el crimen para... pic.twitter.com/j8chGDGl4M — Exitosa Noticias (@exitosape) September 21, 2026

Víctima apoyaba a candidato municipal

La hija de Moisés Aguirre explicó que su padre se dedicaba a la construcción civil y que, durante las últimas semanas, también realizaba trabajos relacionados con una campaña política para obtener ingresos y contribuir con los gastos de su familia.

"Mi papá trabajaba en construcción civil, pero ahora en último estaba apoyando a Omar Marcos, llevando carteles, colgando carteles, de esa manera él se recurseaba para ganarse la vida y apoyarnos a nosotros, a mi mamá, a sus hijos pequeños"

Tras el crimen, peritos de criminalística culminaron las diligencias correspondientes en la zona. La Policía también se preparaba para retirar la cerca instalada en el lugar y permitir que el tránsito vehicular continúe con normalidad.

El asesinato de Moisés Aguirre Pomareda vuelve a poner bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad en Ventanilla. Mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el crimen, sus familiares exigen identificar a los responsables y determinar las circunstancias que llevaron al ataque ocurrido frente a una caseta de serenazgo.