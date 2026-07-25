Corte de LUZ el 26 y 27 de julio: Estos distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A alistar las linternas! Anuncian nuevo corte de luz programado para el 26 y 27 de julio. Conce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico para esos días y en qué horario se ejecutará la medida.

¿Por qué será el corte de luz?

A través de un comunicado en redes sociales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) y la empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, Hidrandina, revelaron que ejecutarán una nueva jornada de trabajos de mantenimiento preventivo que buscan reducir averías y reforzar la continuidad del suministro eléctrico.

Debido a esas labores técnicas que tienen como objetivo seguir brindando un servicio de calidad a sus respectivos usuarios, se realizará el corte de luz en diversos sectores de Arequipa, La Libertad y Áncash.

Ten en cuenta que el corte del servicio eléctrico será temporal y en determinados distritos que te revelamos a continuación para que tomes tus precauciones desde ya y así evitar inconvenientes.

Distritos afectados con el corte de luz el 26 de julio

En ese marco, la Seal reveló que no habrá luz este domingo 26 de julio en distintos distritos de Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca', por lo que exhortó a los usuarios a tomar precauciones y desconectar equipos eléctricos durante el horario de interrupción para que no se vean perjudicados.

Entre los sectores que se verán afectados con la medida están:

Urbanizaciones del distrito de Cerro Colorado desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Arqueta, Asociación Policial Campo Verde, La Libertad, Residencial Monte Bello, urbanización Quinta Luisa, Veracruz, Vía Evitamiento.

Suspensión del servicio eléctrico en Cerro Colorado, Arequipa.

Por su parte, Hidrandina precisa que el corte de luz que ejecutará el domingo, afectará distritos de Áncash, distribuidos de la siguiente manera:

Nuevo Chimbote/Chimbote desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Carlos García Ronceros, Urb. Garatea I y II Etapa, Urb. Bellamar, Urb. El Bosque, Urb. Los Cipreces, Urb. Santa Rosa, Urb. Pacífico, Urb. Santa Cristina (Parcialmente), Urb. Las Gardenias, Urb. Banchero Rossi, Urb. Villa Agraria, Urb. Los Álamos (Mz: A, B - Zona Semirústica), Urb. San Rafael (Mz: M4), Urb. Popular Los Delfines (Mz: B, G, H), AA. HH. Houston, HUP y AA. HH Lomas del Sur, AA. HH. Nuevo Horizonte, AA. HH. Los Conquistadores, AA. HH. Los Constructores, AA.HH. Praderas del Sur, AA. SS Villa Victoria, AA. HH. Vista al Mar II, AA. HH. Juan Bautista Álvarez Vera, HU Mirador del Sur, Programa de Vivienda HUP Nicolás Garatea, HUP Don Víctor, AA. HH. Villa Don Víctor, HUP Villa Santa Rosa del Sur I y II Etapa, HUP Las Begonias, AA. HH. Nueva Esperanza, AA. HH. Victoria del Sur, AA. HH. Bello Sur, AA. HH. Los Ficus, HU Villa Universitaria, AA. HH. El Mirador, AA. HH. Villa Victoria, AA. HH. Rosewood, HU Villa del Periodista, AA. HH Parcela 3 - Zona Centro Sur B.

Zonas sin electricidad el 27 de julio

Por otro lado, el corte de luz el 27 de julio se realizará en sectores de La Libertad desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. precisamente en:

Distrito de San Pedro de Lloc: Calles Centenario, Junín, Manuel Hernández, Ayacucho, Alianza, América, Tacna, Libertad, Unión, Miguel Grau y AA. S.S. El Amauta Ontere Giura, Trabajador Municipal, La Venturosa, San Isidro y Cacique de LLoc.

El corte de luz responde a trabajos de mantenimiento programados. Revisa el cronograma oficial para conocer los horarios y los distritos que no tendrán servicio eléctrico este 26 y 27 de julio, según la SEAL e Hidrandina.