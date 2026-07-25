¡Dejaron atrás el ampay! Alejandra Baigorria y Said Palao protagonizan ROMÁNTICO BESO en plena semifinal de 'EEG'

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La semifinal de Esto es Guerra dejó uno de los momentos más comentados de la temporada. Alejandra Baigorria apareció inesperadamente en el set del programa para alentar a su esposo, Said Palao, quien afrontaba una de las competencias más importantes rumbo a la gran final del reality.

La presencia de la empresaria llamó la atención de los participantes y de los televidentes, pero fue la celebración posterior la que terminó acaparando todas las miradas.

Durante el circuito extremo, Said Palao se enfrentó al chileno Pancho Rodríguez en una prueba decisiva para su equipo. Luego de completar el recorrido, el integrante de Los Guerreros consiguió la victoria, lo que fue celebrado por sus compañeros y, especialmente, por Alejandra Baigorria, quien se acercó al competidor apenas terminó la prueba para felicitarlo.

En medio de la emoción del momento, la empresaria abrazó a su esposo y lo besó apasionadamente frente a las cámaras del programa. La escena fue aplaudida por los presentes y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron el gesto de la pareja y destacaron que ambos se mostraron unidos pese a los recientes cuestionamientos públicos que habían enfrentado.

Celebración tras una importante victoria

El ingreso de Alejandra Baigorria al programa no fue casual. La empresaria acudió para respaldar a Said Palao en una jornada determinante para Los Guerreros, equipo que buscaba asegurar su pase en la recta final de la competencia.

Tras imponerse en el circuito, Palao celebró inicialmente con sus compañeros Jota Benz y Patricio Parodi, pero instantes después compartió el momento con su esposa, protagonizando una de las imágenes más comentadas de la noche.

Said agradece el apoyo de Alejandra

Horas después de la transmisión del programa, Said Palao utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud hacia las personas que lo acompañaron durante la temporada de Esto es Guerra. En un extenso mensaje, dedicó unas palabras especiales a Alejandra Baigorria, destacando el apoyo que ella le brindó en cada etapa de la competencia.

"A mi esposa, por estar a mi lado en todo momento, por confiar en mí incluso cuando yo dudaba, por impulsarme y recordarme siempre de lo que soy capaz. Tu apoyo fue una parte enorme de este camino", escribió el competidor en su cuenta de Instagram.

El emotivo mensaje fue ampliamente compartido por sus seguidores, quienes felicitaron a la pareja por mostrarse unida en uno de los momentos más importantes del reality. Mientras Esto es Guerra se prepara para su gran final, Alejandra Baigorria y Said Palao volvieron a captar la atención del público con una celebración que reafirmó el respaldo mutuo que ambos proyectan dentro y fuera de la televisión.