Comas: Incendio de gran magnitud moviliza al menos una decena de unidades de bomberos en Trapiche

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes proporciones se desató este sábado en la zona de Trapiche, en el distrito limeño de Comas, obligando a desplegar un importante operativo de emergencia para evitar que las llamas se propaguen hacia inmuebles cercanos.

Según testigos, el siniestro se habría iniciado alrededor de las 10:46 a. m. en un edificio de 5 pisos, en el que funcionaría una fábrica de colchones ubicado en la zona de Trapiche.

Los residentes también indicaron que en el interior del edificio habría materiales inflamables, situación que favorecería la propagación del fuego. Debido a ello, los vecinos permanecen atemorizados de que el incendio alcance las casas cercanas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas de consideración ni sobre las causas que originaron el incendio. Tampoco se ha precisado la magnitud de los daños materiales.

En tanto, agentes de la Policía Nacional apoyan en el control del tránsito y mantienen restringido el acceso al área para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

Bomberos trabajan para evitar la propagación del fuego

La magnitud del incendio ha provocado una extensa columna de humo que puede apreciarse desde diferentes distritos de Lima Norte. Algunas imágenes compartidas por usuarios en redes sociales muestran el avance de las llamas y la intensidad de la humareda que cubre parte del cielo en la zona.

Al menos 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron hasta el lugar para contener el avance del fuego. Las labores continúan debido a la intensidad del incendio y a las condiciones que presenta el inmueble afectado.

Hasta el momento, el siniestro permanece activo y no ha sido extinguido. Las autoridades todavía no han informado sobre personas heridas ni sobre las causas que lo originaron.

¿Qué hacer en caso de un incendio?

Ante una emergencia de este tipo, especialistas en gestión del riesgo recomiendan:

Mantener la calma y evacuar inmediatamente por las rutas de salida más seguras, sin utilizar ascensores. Si el ambiente presenta gran cantidad de humo, es aconsejable desplazarse agachado o gateando y cubrir la nariz y la boca con un paño húmedo para reducir la inhalación de gases.

por las rutas de salida más seguras, sin utilizar ascensores. Si el ambiente presenta gran cantidad de humo, es aconsejable desplazarse agachado o gateando y cubrir la nariz y la boca con un paño húmedo para reducir la inhalación de gases. También es importante llamar de inmediato a los Bomberos (116) o al servicio de emergencias correspondiente y proporcionar la ubicación exacta del incendio. No se debe intentar regresar al inmueble para recuperar pertenencias, ya que ello incrementa el riesgo de quedar atrapado.

o al servicio de emergencias correspondiente y proporcionar la ubicación exacta del incendio. para recuperar pertenencias, ya que ello incrementa el riesgo de quedar atrapado. Si el fuego es pequeño y existe un extintor adecuado, solo debe utilizarse si la persona sabe manipularlo y cuenta con una vía de escape segura. En caso contrario, lo más recomendable es alejarse del lugar, seguir las instrucciones de las autoridades y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

El incendio registrado en Trapiche evidencia la importancia de actuar con rapidez y coordinación frente a este tipo de emergencias. Mientras los bomberos continúan trabajando para controlar el siniestro, las autoridades exhortan a la población a respetar los perímetros de seguridad y seguir las recomendaciones preventivas para proteger su integridad y facilitar las labores de los equipos de respuesta.