Pedro Aquino toma inesperada decisión tras muerte de 'La Chocolatita', mujer que fue vinculada con él

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La muerte impactante de 'La Chocolatita' puso otra vez a Pedro Aquino en la mira del público. Luego de andar desaparecido varios días, el futbolista tomó una inesperada decisión y reveló su actual paradero mediante unas imágenes compartidas en redes sociales.

'La Chocolatita' fue hallada sin vida

Raiza Joselin Martínez Copa, conocida públicamente como 'La Chocolatita', fue encontrada sin vida el pasado 23 de julio dentro de una vivienda.

De acuerdo con la información consignada en el parte policial, la mujer se encontraba en una habitación y presentaba aparentes lesiones físicas, además de tener una cinta colocada en la boca.

En el inmueble también se encontraba un hombre identificado como Óscar Raúl Arias Muñoz, quien pasó a ser señalado como el principal sospechoso del caso.

Según la información difundida, fue la propia madre del sujeto quien habría descubierto la situación al ingresar a la vivienda mientras él preparaba el desayuno.

Posteriormente, el informe de necropsia habría establecido que Raiza Martínez falleció por asfixia mecánica causada por estrangulación.

Este resultado dejó más firme la sospecha de un homicidio, pero la Policía sigue investigando para aclarar el caso y dar con los culpables.

El sospechoso fue llevado a la Depincri de La Molina para continuar las investigaciones. En tanto, los parientes de la modelo exigieron ubicar su celular, pues el aparato guardaría información clave sobre sus últimas comunicaciones.

Pedro Aquino toma inesperada decisión

En medio de la conmoción, el nombre de Pedro Aquino volvió a circular en redes sociales. Esto ocurrió debido a que 'La Chocolatita' se hizo conocida públicamente después de asegurar que había mantenido un encuentro íntimo con el futbolista, pese a que él mantenía una relación con Katherine Fernández, madre de sus hijos.

Ante la repercusión del caso, numerosos usuarios comenzaron a preguntarse dónde se encontraba el seleccionado peruano y si emitiría algún pronunciamiento sobre la muerte de la joven. Sin embargo, Aquino optó por guardar silencio y no hizo referencia directa a lo sucedido.

El futbolista reapareció mediante sus historias en redes sociales y dejó ver que salió del Perú. En las imágenes se mostró acompañado de una menor, quien sería su hija debido al parecido físico entre ambos, disfrutando de una jornada familiar en Estados Unidos.

Aquino reveló que se encontraba en Texas y compartió algunos momentos desde el parque de diversiones Six Flags Over Texas. Con estas publicaciones, el deportista dejó entrever que, por ahora, está concentrado en compartir tiempo con su familia, sin responder a las preguntas relacionadas con 'La Chocolatita'.

Así, Pedro Aquino tomó la inesperada decisión de viajar a Estados Unidos tras la trágica muerte de 'La Chocolatita', mujer anteriormente vinculada con él. Mientras el futbolista permanece en Texas junto a su familia y evita pronunciarse, las autoridades continúan investigando el fallecimiento de Raiza Martínez.