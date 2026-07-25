Nuevo SISMO se registra en Perú, hoy, sábado 25 de julio: Conoce la magnitud y epicentro, según el reporte del IGP

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú la tarde de este sábado 25 de julio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo hoy en el territorio nacional, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 3.8 fue registrado durante este sábado 25 de julio en la región de Moquegua, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 13:58 de la tarde y tuvo como epicentro una zona ubicada a 15 kilómetros al sur este de Ilo, Ilo - Moquegua.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0497

Fecha y Hora Local: 25/07/2026,13:58:43

Magnitud: 3.8

Profundidad: 52 km

Latitud: -17.75

Longitud: -71.25

Intensidad: III Ilo

Referencia: 15 km al SE de Ilo, Ilo - Moqueguahttps://t.co/AIPWt8gdcu — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 25, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0497, el evento tuvo una profundidad de 52 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -17.75 y longitud -71.25. La intensidad registrada fue de nivel III, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera leve por algunos habitantes de la zona.

Reporte publicado en las redes oficiales de la institución

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores.

La reciente publicación reportada durante la tarde en Moquegua se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus estaciones distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional. Por esta razón, los especialistas señalan que la ocurrencia de sismos de baja magnitud forma parte del comportamiento natural de la dinámica interna de la Tierra.

Estar preparados ante un nuevo temblor es una tarea de toda la población para reducir los riesgos y evitar pérdidas. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como mantener actualizado el plan de emergencia familiar y la mochila de emergencia.