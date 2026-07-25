Elecciones Regionales y Municipales 2026: LINK para saber si tienes MULTAS electorales previo a los comicios

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En octubre serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En ese marco, previo a este proceso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aconseja a la ciudadanía conocer si tienen multas electorales pendientes, que pueden conocer con solo su DNI y el link habilitado.

Elecciones Regionales y Municipales: Detalles previo a los comicios

El 24 de julio fue una fecha clave para la ciudadanía, se dio a conocer quiénes fueron elegidos como miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, para que cumplan su rol en las elecciones que se tiene establecido para el 4 de octubre del presente año donde se elegirán a las autoridades regionales y municipales para el periodo 2027 - 2030.

En el marco de esa nueva jornada electoral, surge una nueva interrogante entre la ciudadanía: ¿cómo saber si tienen multas electorales por no ir a votar o cumplir con su rol de miembros de mesa en comicios pasados como el último llevado a cabo en el país para elegir al presidente del Perú?

Para poder identificar a tiempo ese dato importante, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recuerda que el JNE tiene habilitado una página de consulta que puedes acceder a través del siguiente LINK. Asimismo, destaca que en caso tengas deuda pendiente, ello no impide tu derecho al voto y/o ejercer al cargo de miembro de mesa en octubre.

ONPE informa sobre link del JNE para saber si tienes multas electorales.

Link de consulta de multas electorales: Solo con tu DNI

Para saber si tienes multas vigentes, como, por ejemplo, por no votar en las elecciones presidenciales 2026, puedes seguir cuatro sencillos pasos teniendo a la mano solo el número de tu DNI, según el JNE:

Ingresar a la página del JNE a través del enlace https://multas.jne.gob.pe/login Digita el número de tu DNI, acepta los términos del sistema e ingresar el código captcha. Revisar el detalle de las infracciones, si las hubiera, y el monto total a pagar. Realizar el pago mediante Págalo.pe, el Banco de la Nación o en las oficinas autorizadas del JNE.

Página para saber si tienes multas electorales.

Recuerda que las multas son impuestas a quienes incumplen determinadas obligaciones durante un proceso electoral. Entre los casos más comunes se encuentran: no acudir a votar sin presentar una justificación válida, no asistir a la instalación de la mesa de sufragio cuando se fue elegido miembro de mesa.

Tener una multa electoral no solo implica una deuda económica, sino también una serie de restricciones que afectan trámites clave en el día a día como: Imposibilidad de realizar trámites judiciales o administrativos, bloqueo de trámites de estado civil, restricciones para sacar tu brevete, impedimento para postular o ejercer cargos públicos.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Miembros de mesa

La ONPE habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos peruanos puedan verificar si fueron seleccionados como miembros de mesa en las ERM 2026. Sigue estos pasos:

Ingresa al enlace oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio Escribe el número de tu DNI. Haz clic en "Consultar" y revisa si fuiste designado como miembro de mesa titular o suplente.

Con las Elecciones Regionales y Municipales 2026 cada vez más cerca, se aconseja que, en caso desees saber si tienes multas electorales pendientes, no dudes en entrar al portal oficial del JNE y con solo el número de tu DNI descubrir a detalle el monto que deberás pagar.