Feriado por Santa Rosa de Lima: Scouts dirigirán el tránsito este domingo 30 de agosto

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los Scouts del Perú, como parte del tradicional homenaje a Santa Rosa de Lima, dirigirán el tránsito en las calles de Lima, Callao y diversas provincias del país durante el feriado del 30 de agosto.

Homenaje a Santa Rosa de Lima: Scouts dirigirán el tránsito

El domingo 30 de agosto es feriado nacional por la celebración de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú (PNP) y reconocida como la primera santa de América.

En medio del homenaje que diversas instituciones le realizarán, se reporta que los integrantes de los Scouts del Perú volverán a las calles para a apoyar en la orientación del tránsito vehicular y peatonal en Lima, Callao y diferentes provincias del país.

La tradicional jornada comenzará desde las 7:45 a. m. del domingo y se desarrollará en constante coordinación con el personal de la Policía de Tránsito. Los jóvenes scouts estarán distribuidos en diferentes intersecciones para contribuir con el orden y la seguridad vial durante esta fecha de gran movimiento ciudadano.

Coordinación con la Policía de Tránsito

Según se precisó, los integrantes de los Scouts Perú recibieron instrucción teórica y práctica impartida por efectivos especializados de la Policía Nacional del Perú (PNP). Tras completar el periodo de entrenamiento, los participantes que serán niños y jóvenes a partir de los 11 años de edad, pasaron por un proceso de evaluación y selección.

Frente al despliegue de este tradicional acto por el 'Día de Santa Rosa de Lima', las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas, transportistas y peatones para que acaten las indicaciones brindadas por los jóvenes scouts durante la jornada del domingo 30 de agosto.

Scouts del Perú recibieron capacitación de la PNP.

Feriado por Santa Rosa de Lima: calles cerradas en Centro Histórico

En medio de la festividad, se informa que como cada año, miles de fieles acudirán al santuario ubicado en la avenida Tacna para participar de las actividades religiosas, visitar la iglesia y acercarse al tradicional Pozo de los Deseos.

Para este 2026, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha previsto la llegada de hasta 50.000 personas al Centro Histórico, por lo que se ejecutará el denominado Plan de Operaciones Santa Rosa de Lima 2026.

Conoce las vías que serán cerradas este domingo por Santa Rosa de Lima

Para mayores detalles puedes dar clic en el siguiente ENLACE, además de tener en cuenta que desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., permanecerán cerrados determinados tramos del jirón Callao y del jirón Sancho de Rivera.

El cierre comprenderá las cuadras 5 a 9 del jirón Callao, entre la avenida Tacna y el jirón Sancho de Rivera. También abarcará las cuadras 11 y 12 del jirón Sancho de Rivera, entre el jirón Callao y la avenida Alfonso Ugarte.

Por ello, si tienes previsto movilizarte por Lima, Callao u otras ciudades durante este feriado del domingo 30 de agosto por Santa Rosa de Lima, toma en cuenta las posibles restricciones y presta atención a las indicaciones de los Scouts y de la Policía de Tránsito para desplazarte de manera segura.