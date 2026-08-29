Presupuesto 2027: Gobierno propone inversión para reforzar seguridad ciudadana y recursos en regiones

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno aprobó el proyecto de Ley del Presupuesto Público para el año fiscal 2027, que asciende a S/266 506 millones, cifra que representa un crecimiento de 3,5% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026. La propuesta será remitida al Congreso de la República para su evaluación y eventual aprobación.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proyecto busca atender las principales necesidades de la población sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. En esa línea, el presupuesto mantiene consistencia con la regla de déficit fiscal de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) prevista para el próximo año.

Seguridad ciudadana concentra parte de los recursos

Uno de los principales ejes del presupuesto para 2027 será la lucha contra la criminalidad y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Para el sostenimiento de los servicios del Sistema de Justicia Penal se han considerado S/2 832 millones, mientras que las intervenciones policiales contarán con S/626 millones.

El proyecto también contempla S/539 millones para ampliar y mejorar establecimientos penitenciarios en regiones como Ica, Arequipa y Pucallpa, además de fortalecer los servicios de seguridad en penales y centros juveniles.

La propuesta también incorpora recursos para sectores sociales. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social recibirá más de S/1 600 millones, con el objetivo de duplicar el monto que reciben los beneficiarios de Pensión 65.

En educación, se destinarán S/1 943 millones para inversiones universitarias y S/1 657 millones para becas y créditos educativos. Salud, por su parte, contará con S/1 333 millones para inversiones y mejoras en hospitales de distintas regiones.

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Se convocó a sesión del Pleno del Congreso el jueves 3 de septiembre, desde las 10:00 a. m., a fin de que acudan el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía para sustentar los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de... pic.twitter.com/nfFQEXiGer — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 29, 2026

Regiones y municipios recibirán más recursos

Otro de los puntos centrales es la descentralización del presupuesto. El Ejecutivo plantea que los gobiernos subnacionales dispongan de mayores recursos desde el inicio del año, reduciendo así su dependencia de transferencias durante la ejecución presupuestal.

Los gobiernos locales recibirán S/41 222 millones, un aumento de 15,2% frente al PIA de 2026. En tanto, el Gobierno nacional contará con S/166 213 millones, mientras que los gobiernos regionales dispondrán de S/58 672 millones.

Además, el Ejecutivo aprobó los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento para 2027. Este último establece un límite de endeudamiento externo de US$2 800 millones y un máximo de S/19 183 millones para endeudamiento interno.

Con esta propuesta, el Gobierno busca orientar el presupuesto de 2027 hacia seguridad, inclusión social, educación, salud y descentralización. El siguiente paso estará en manos del Congreso, donde se definirá el futuro de un plan presupuestal que pretende distribuir mayores recursos directamente en los territorios y responder a las principales demandas de la población.