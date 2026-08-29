Ministro de Defensa afirma la urgencia de declarar como "grupos hostiles" a las organizaciones criminales

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, afirmó que en su gestión será necesario calificar como "grupos hostiles" a las bandas criminales con la finalidad de que lad Fuerzas Armadas puedan actuar ante estos.

Mindef busca calificar como "grupos hostiles" a organizaciones criminales

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef) refirió que en la actualidad en el orden interno hay organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua o Los Gallegos por lo que a través de la presentación de facultades legislativas que ha realizado el Poder Ejecutivo al Parlamento se busca "ampliar el criterio que se utiliza para denominar a los grupos hostiles".

"Los grupos hostiles es la categoría que el ministerio (de Defensa) necesita para que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra ellos como si fuesen objetivos militares. Hoy eso está muy restringido solamente los remanentes de Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y las disidencias de las FARC en el Putumayo son grupos hostiles", señaló a TV Perú.

Además, señaló que estas utilizan "armamento de guerra y explosivos". Por lo tanto subrayó que frente a estas organizaciones delincuenciales se necesita que el Estado esté "en condiciones de responder con esa misma capacidad de fuego".

Se busca accionar en las fronteras contras las organizaciones criminales

El integrante del Gabinete Ministerial que encabeza el premier Luis Galarreta, resaltó que el pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori al Congreso de la República se haya presentado "más rápidamente" en comparación a otras gestiones debido a que subrayó que se entiende que existe "una situación de emergencia".

"El paquete de seguridad ciudadana está compuesto con temas del sector justicia, de la Policía Nacional y algunos aspectos de Defensa aunque este sector tiene un rol en casi todo", señaló.

Acotó que dentro de este mecanismo constitucional hay una parte que está referida a las fronteras sobre las cuales afirmó que "hoy son víctimas de las operaciones o del accionar de las organizaciones criminales transnacionales".

Al respecto, detalló que entre estas figuran Los Choneros de Ecuador, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que están en el río Putumayo, el Comando Vermelho que está en la frontera con Brasil.

En tal sentido, enfatizó que en dichas zonas del territorio nacional es que se pretende tener "una acción militar mucho más decidida". "Esos tres grandes grupos que operan en la frontera norte", remarcó.

En el paquete de facultades legislativas que fueron presentadas al Congreso de la República, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, afirmó que está una medida con la que se busca denominar como grupos hostiles a las organizaciones criminales para que las Fuerzas Armadas puedan actuar ante ellos.