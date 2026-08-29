Escolar sobreviviente de tragedia en colegio de Iquitos recibe el alta: enfrenta larga recuperación

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El drama que golpeó a la comunidad educativa de Iquitos tras el colapso de una estructura de concreto en la Institución Educativa Petronila Perea de Ferrando suma un nuevo capítulo. Anthony Gárate, estudiante de secundaria de 18 años y uno de los sobrevivientes del accidente ocurrido el lunes 24 de agosto, recibió el alta médica y pudo regresar a su domicilio.

Sin embargo, su recuperación recién comienza. Tras abandonar el establecimiento de salud, el escolar deberá permanecer en reposo absoluto y continuar con los controles médicos programados para evaluar la evolución de las lesiones que sufrió durante el desplome de la estructura.

Familia pide apoyo para afrontar recuperación

El estudiante también requerirá un plan de tratamiento y rehabilitación, además de acompañamiento psicológico debido al impacto emocional que le dejó el accidente. Durante el hecho falleció su compañero Taylor Yaicate Ricopa, también de 18 años, cuya muerte generó conmoción entre estudiantes, familiares y docentes.

"No me esperaba este accidente. Mi compañero Taylor, que ya no está a nuestro lado, era como un hermano para todos nosotros", expresó Anthony tras salir del hospital, evidenciando el profundo impacto que la tragedia tuvo en él.

La salida del hospital no significa el final de las dificultades para la familia de Anthony. Su padre, Carlos Gárate, informó que los gastos derivados de medicamentos, materiales de curación y la futura rehabilitación superan actualmente sus posibilidades económicas.

Ante esta situación, la familia solicitó el apoyo voluntario de la ciudadanía para poder cubrir las necesidades médicas del joven durante las siguientes etapas de su recuperación.

Tragedia dejó un estudiante fallecido

El caso se remonta al 24 de agosto, cuando una estructura de concreto se desplomó en el colegio Petronila Perea de Ferrando, en el distrito de Punchana, Iquitos, y cayó sobre dos estudiantes.

Uno de ellos, Taylor Yaicate Ricopa, falleció luego de sufrir graves lesiones y dos paros cardíacos, según información preliminar. El otro estudiante, Anthony Gárate, permaneció hospitalizado hasta recibir el alta.

El accidente ocurrió mientras estudiantes participaban en labores relacionadas con la demolición de un muro del plantel. La Defensoría del Pueblo exigió una investigación inmediata para determinar responsabilidades por lo ocurrido.

Docente investigado fue hospitalizado

En paralelo, el caso continúa en el ámbito judicial. El docente y tutor Alfred Chilcho, quien cumplía siete días de detención judicial en flagrancia, fue trasladado de emergencia desde una sede policial al Hospital Regional de Loreto debido a una inestabilidad en su ritmo cardíaco.

El hospital informó que el docente evoluciona favorablemente y permanece bajo custodia policial. Chilcho es investigado junto al director del colegio por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, exposición a peligro de persona dependiente y abuso de autoridad.

Mientras la investigación busca esclarecer las responsabilidades por la tragedia, Anthony Gárate inicia una nueva etapa marcada por la recuperación física y emocional. Para su familia, el regreso a casa representa un alivio, pero también el comienzo de un proceso que requerirá atención médica, rehabilitación y apoyo para superar las consecuencias de un accidente que terminó con la vida de uno de sus compañeros.