SISMO remece Áncash HOY, 29 de agosto: Conoce AQUÍ la magnitud y el epicentro del temblor sentido este sábado

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un nuevo sismo en Áncash este sábado, 29 de agosto. Conoce cuál fue el epicentro y la magnitud de este movimiento telúrico.

Sismo remece Huarmey este sábado

Nuestro país se ubica en el llamado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por lo cual, el IGP, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú.

De acuerdo al más reciente reporte del IGP, el nuevo movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.5 alrededor de las 12:29 p.m. de hoy, precisamente a 44 km al sur de Huarmey, en el departamento de Áncash.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0606

Fecha y Hora Local: 29/08/2026,12:29:55

Magnitud: 3.5

Profundidad: 58 km

Latitud: -10.44

Longitud: -78.29

Intensidad: II Huarmey

Referencia: 44 km al S de Huarmey, Huarmey - Áncashhttps://t.co/YMP0u3qzzf — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 29, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo que el último sismo sentido en Ánchas este martes, tuvo como epicentro el mar, con una latitud de -10.44 y longitud -78.29.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía a mantener siempre la calma, evaluar la situación y ayudar a los demás. Asimismo, les recuerda que durante un evento de mayor intensidad, deben alejarse de las ventanas, repisas o cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.5 ocurrido a 44 km al S de Huarmey, Huarmey - Áncash. pic.twitter.com/yQlXpm4XWC — COEN - INDECI (@COENPeru) August 29, 2026

Aliste una mochila de emergencia ante sismos

Frente a estas circunstancias, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables al momento de alistar un equipo como este:

Alcohol o desinfectante

Medicina

Pastillas

Vendas y curitas

Toallas y frazadas

Agua embotellada

Alimentos enlatados

Linterna y radio a pilas

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Recomendaciones ante un sismo en Perú

Frente a la ocurrencia de sismos en Perú, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

Según precisó, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Además, cabe destacar que de acuerdo con el balance más reciente del Censis del IGP, entre el 1 de enero y el 29 de agosto del 2026 se han registrado 606 sismos en diferentes regiones del país.

Sismos reportados hasta hoy

Los reportes oficiales indican que las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 5.7, mientras que la intensidad máxima alcanzó el nivel VII en la escala de Mercalli Modificada, utilizada para medir los efectos que un movimiento sísmico produce sobre las personas y las edificaciones.

Frente a esos constantes movimientos telúricos y para adoptar mejor gestión del riesgo de desastres, el IGP reportó un boletín dando a conocer detalles del sismo de magnitud 3.5 que sacudió Áncash en la tarde de hoy, sábado 29 de agosto, con epicentro en territorio chileno.