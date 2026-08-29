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Operativo contra informalidad

Los Olivos: 12 vehículos de transporte informal acumulaban multas de hasta S/300 mil

La ATU intervino una docena de vehículos que prestaban el servicio de transporte de manera informal en Los Olivos, algunos de los cuales registraban deudas por infracciones que llegaban hasta los S/300 mil.

Interviene en Los Olivos 12 vehículos de transporte informal
Interviene en Los Olivos 12 vehículos de transporte informal ATU

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/08/2026

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El transporte informal volvió a quedar en la mira de las autoridades tras un operativo realizado en el distrito de Los Olivos, donde fueron intervenidos 12 vehículos que prestaban el servicio de transporte sin cumplir con las condiciones establecidas por la normativa vigente

La intervención estuvo a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en coordinación con la Municipalidad de Los Olivos y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Vehículos acumulan millonarias sanciones

La intervención permitió detectar que algunos de los vehículos fiscalizados no solo prestaban el servicio de manera informal, sino que además arrastraban una importante cantidad de sanciones económicas.

Durante la intervención, 12 vehículos fueron enviados al depósito por no contar con la autorización de la ATU para prestar el servicio de transporte público y por no contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). 

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El caso más llamativo corresponde a una unidad que acumulaba multas por un monto de hasta S/300 mil. Las multas constituyen una de las herramientas utilizadas por las entidades fiscalizadoras para sancionar a quienes incumplen las disposiciones relacionadas con el transporte. 

Además, los fiscalizadores detectaron a seis conductores que no contaban con licencia de conducir. Dos de ellos realizaron maniobras temerarias con pasajeros a bordo con la finalidad de evadir la intervención. 

Los conductores abandonaron sus unidades, de placas F3V-871 y AHF-905, en plena vía. Sin embargo, fueron posteriormente intervenidos por las autoridades competentes.

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ATU refuerza fiscalización en Los Olivos

La intervención en Los Olivos se realizó con participación de diferentes entidades, entre ellas la ATU, la Municipalidad de Los Olivos y la Policía Nacional. Esta coordinación resulta necesaria debido a que los controles en las calles requieren tanto de personal especializado en transporte como de apoyo para garantizar el desarrollo de las acciones de fiscalización.

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El transporte informal constituye uno de los problemas que las autoridades buscan reducir en Lima y Callao. Los vehículos que realizan este tipo de servicio pueden exponer a los pasajeros a diferentes riesgos cuando no cuentan con las autorizaciones, condiciones técnicas o documentación requerida para trasladar personas.

La ATU mantiene operativos de fiscalización como parte de sus acciones para ordenar el transporte urbano y detectar vehículos que incumplen las normas. En ese contexto, el caso registrado en Los Olivos adquiere relevancia por el monto de las sanciones acumuladas y por la cantidad de unidades intervenidas en una sola jornada.

Más allá de las sanciones económicas, el objetivo de estos operativos es evitar que unidades que incumplen las reglas continúen trasladando pasajeros y puedan poner en riesgo su seguridad. La fiscalización constante y el trabajo coordinado entre la ATU, los municipios y la Policía serán claves para reducir este problema en las calles de Lima y Callao.

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