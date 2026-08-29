Patricio Parodi revela la fuerte suma que llega a gastar en una noche de fiesta: "Es un montón, de verdad"

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Patricio Parodi volvió a dar de qué hablar luego de sentarse en el podcast La manada, donde Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe' le hicieron una pregunta que puso sobre la mesa un detalle bastante curioso: ¿cuánto ha llegado a gastar en una sola noche de fiesta en Lima? La fuerte suma que reveló dejó a todos sorprendidos.

Patricio Parodi en una noche de fiesta

Durante la conversación, los conductores de 'La manada' quisieron saber cuál había sido la cantidad más alta de dinero que Patricio Parodi había gastado en una sola noche de fiesta. Al inicio, el modelo prefirió no soltar el monto exacto y simplemente dejó claro que había sido "un montón".

¿La razón? Según explicó, cuando sale a una discoteca busca que las personas que están con él la pasen bien y que la noche sea de esas que nadie quiere terminar. "Nunca nadie se ha aburrido en mi box", comentó el 'Pato', dejando claro que está dispuesto a gastar lo necesario para que la noche sea de lo más divertida.

Pero la insistencia de los conductores hizo que finalmente Patricio terminara revelando el dato que todos querían conocer. El influencer contó que la cifra más alta que recuerda haber gastado en una noche estuvo entre los S/8.500 y S/9.000.

"Habrán sido sus... ocho quinientos, nueve. Es mucho, sí. Es un montón, de verdad", confesó Parodi durante la conversación. La cifra, como era de esperarse, dejó sorprendidos a los conductores del podcast, pues se trata de un gasto considerable para una sola noche de diversión.

¿Cómo son sus fiestas de Patricio Parodi?

Después de soltar la fuerte suma, Patricio Parodi también explicó que no suele ir a las discotecas acompañado de un grupo enorme de hombres. Según contó, normalmente son cuatro o cinco varones como máximo los que están en su box.

"Máximo, siempre somos cuatro o cinco hombres", declaró el modelo, quien además aseguró que eso no significa que la diversión se quede corta. Todo lo contrario, según su propia versión, su box suele tener bastante movimiento durante la noche.

Finalmente, Parodi explicó que, incluso cuando hay varios grupos de personas y pocos hombres en el box, se las ingenian para mantener el ambiente prendido. "Te juro que, por más que haya seis, siete grupos, y seamos dos hombres, nos desarrollamos para divertir a todos los grupos", finalizó.

Así, Patricio Parodi terminó revelando que ha llegado a gastar alrededor de S/9.000 en una sola noche de fiesta en Lima. El 'Pato' aseguró que ese gasto está relacionado con su intención de que quienes lo acompañen en su box se diviertan y que nadie se vaya aburrido de la discoteca.