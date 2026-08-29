La Ruta de León: Gobierno impulsa obras estratégicas en cuatro regiones del Perú

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el fin de cerrar brechas sociales y fomentar el turismo religioso en las regiones que formaron parte de la vida pastoral del papa León XIV en Perú, el Gobierno impulsa obras estratégicas en Piura, La Libertad, Lambayeque y Callao.

Obras en regiones vinculadas a la vida pastoral del Papa

La ciudadanía está a la expectativa de todos los preparativos que se viene realizando para la visita del Papa León XIV a Perú, que según se confirmó, se tiene previsto del 11 al 16 de noviembre del 2026.

L a comisión de avanzada del Vaticano confirmó a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa como las ciudades que visitará el santo padre, en el marco de su gira apostólica que lo traerá por Sudamérica y entre las que se incluye también a Uruguay y Argentina.

Tras el anuncio, el Gobierno, a través del Grupo de Trabajo Multisectorial "La Ruta de León" liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó que viene articulando e impulsando una serie de intervenciones y obras estratégicas en cuatro regiones del país vinculadas con la trayectoria pastoral del papa León XIV en el Perú, entre ellas: Piura, Lambayeque, La Libertad y el Callao.

Ruta turística: caminos del papa León XIV en Perú.

Ruta León XIV: modernización del Aeropuerto de Chiclayo

El objetivo es coordinar intervenciones de diferentes sectores del Estado y promover proyectos que generen beneficios para la población de estas cuatro jurisdicciones.

Uno de los proyectos más importantes se encuentra en Lambayeque, donde se contempla la modernización del Aeropuerto de Chiclayo. La obra, según el viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro, tendrá una inversión estimada de US$440 millones y permitirá ampliar la capacidad de este terminal aéreo, considerado clave para mejorar la conectividad y favorecer el desarrollo económico del norte del país.

Según precisó en la primera sesión del colegiado, el objetivo es garantizar una infraestructura vial y aeroportuaria en óptimas condiciones en las regiones que conforman la "Ruta de León".

Impulsan obras en Piura: Construcción de 11 puentes

Asimismo, informó del avance de la construcción de 11 puentes definitivos en las provincias de Piura y Morropón, que suman un total de 1450 metros, con una inversión de S/679 millones.

Entre las estructuras con avances destacados figuran los puentes Tambogrande y San Francisco, que registran un 58 % de ejecución. Asimismo, los puentes Charanal, La Bocana, Las Damas y La Peña presentan un avance de 61 %.

Por su parte, el viceministro de Seguridad Pública, Juan Carlos Sotil, reafirmó el compromiso del Ministerio del Interior de coordinar con la Policía Nacional para brindar un patrullaje preventivo, activo y sincronizado en las cuatro regiones de "La Ruta de León".

Recuperacion de recintos religiosos

Finalmente, según información del Mincetur presentada al Grupo de Trabajo Multisectorial, la articulación entre el Estado y el sector privado ha logrado que ocho empresas apoyen las acciones de intervención de diversos templos históricos.

Mientras que el Ministerio del Ambiente informó que tiene programadas 13 intervenciones en las regiones comprendidas dentro de la Ruta de León. Entre las acciones destaca la entrega del relleno sanitario de Chiclayo, infraestructura que beneficiará a cerca de 700 mil habitantes de esta provincia de Lambayeque.

Con estas obras que se impulsan en Piura, La Libertad, Lambayeque y Callao, el Gobierno reafirma su compromiso de transformar La Ruta del León, precisamente en las regiones que formaron parte de la vida pastoral del papa León XIV en Perú.