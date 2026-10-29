José Chlimper descarta que vaya a reemplazar a Luis Galarreta en la PCM: "Me mantengo como asesor"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El asesor de la presidenta Keiko Fujimori, José Chlimper, descartó que él vaya a ser el reemplazo de Luis Galarreta al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Señaló que continúa su función como integrante de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial y se mantendrá en ese cargo.

Descarta el premierato

En comunicación con Canal N, el empresario y exministro de Agricultura negó que suceda al actual jefe del Gabinete Ministerial, ante rumores de cambios. Indicó que ha acudido a Palacio de Gobierno para reuniones y que la jefa de Estado le ha encargado estudiar ciertos temas que mantuvo en discreción.

"No tengo oficina ni voy a tener oficina en Palacio, ni despacho con personal, me mantengo como asesor de la presidenta. Soy un hombre que ha trabajado 53 años en el sector privado, he sido dirigente gremial, funcionario público en el BCR, MML, algo de experiencia tengo y ahora tengo tiempo y se lo estoy dedicando a mi país, sostuvo.

#AlFinalDelDía | José Chlimper, integrante de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, descartó que vaya a reemplazar a Galarreta como PCM: Yo me mantengo como asesor Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/3153PXvuf9 — Canal N (@canalN_) October 29, 2026

Señaló que no tiene intenciones de aceptar un cargo público, por motivos de edad y salud. Remarcó que en varios oportunidades se ha reunido con el premier Luis Galarreta y acusó a algunos medios de comunicación de querer desestabilizar el gestión al frente de la PCM.

"El hecho que algunos medios hayan empezado una campaña para intentar debilitar su situación porque no les gusta que tengamos un premier político, con capacidad de comunicación con otras fuentes, otros orígenes políticos, que logra consensos, que ha sacado las 27 facultades, quieren usar mi nombre para debilitarlo", expresó.

Premier a cargo del Despacho Presidencial

Mientras la presidenta Keiko Fujimori se encuentra de visita oficial en El Salvador desde el último miércoles hasta el 31 de octubre, el premier Galarreta ha quedado a cargo del Despacho Presidencial. Cabe precisar que la mandataria dejará el país otra vez del 2 al 6 de noviembre cuando se dirija a España.

Como se recuerda, la mandataria sostendrá reuniones con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele y visitará el Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT) durante su estancia en el país centroamericano. Por otra parte, en la nación europea participará de la XXX Cumbre Iberoamericana que se realizará en Madrid.

Tras los rumores de que Luis Galarreta no continuaría al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros, el asesor de la presidenta Keiko Fujimori, José Chlimper, negó que él vaya a reemplazarlo. Aseguró que se mantendrá en su cargo y que no tiene interés político o de otra índole para asumir un cargo público.