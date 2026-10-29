Ica: condenan a 29 años de cárcel a falsa enfermera por secuestrar a un bebe recién nacido en EsSalud

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Judicial de Ica condenó a Shayra Sandy Hernández Puza a 29 años y dos meses de prisión por secuestrar a un recién nacido tras hacerse pasar por trabajadora de salud. La mujer reconoció los cargos y se acogió a la terminación anticipada del proceso. Actualmente permanece recluida en el penal Cristo Rey de Cachiche.

Se hizo pasar por personal sanitario

De acuerdo con la investigación fiscal, Hernández Puza ingresó al área de maternidad del hospital de EsSalud vestida como personal. Allí se acercó a una madre que descansaba junto a su hijo y le indicó que debía cambiarle los pañales.

Con ese argumento consiguió que la mujer le entregara al recién nacido. Luego, en lugar de realizar la supuesta atención, abandonó el establecimiento con el bebé.

La Policía encontró al bebé en Parcona

Tras salir del hospital, Hernández Puza abordó un taxi hacia el distrito de Parcona. La desaparición del recién nacido activó la búsqueda policial y las diligencias para identificar y localizar a la responsable.

Los agentes llegaron hasta su domicilio, donde encontraron al menor y lograron recuperarlo. Según la información publicada, el bebé quedó posteriormente a disposición de las autoridades correspondientes.

Admitió su responsabilidad durante el proceso

La acusada reconoció los hechos, lo que permitió resolver el caso mediante una terminación anticipada. El Poder Judicial le impuso una condena de 29 años y dos meses de prisión efectiva por el secuestro del recién nacido.

Hernández Puza cumplirá la pena en el establecimiento penitenciario Cristo Rey de Cachiche. De acuerdo con la información difundida sobre la sentencia, permanecerá encarcelada hasta 2055.

Nota de prensa del Ministerio Público - Distrito Fiscal Ica

Deberá indemnizar a los padres

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia establece el pago de S/5.000 de reparación civil a favor de los padres del niño. El monto corresponde a los daños ocasionados por el secuestro.

El caso concluyó con una sentencia de prisión efectiva y una reparación económica para la familia, después de que la responsable aceptara los cargos. La intervención policial permitió recuperar al recién nacido tras su salida del hospital.