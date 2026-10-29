Precio del dólar HOY en Perú: consulta a cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves 29 de octubre

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Es el mejor momento para cambiar dólares? Conoce cuál es el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de hoy, jueves 29 de octubre, en Perú.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El precio del dólar hoy en Perú es un factor económico que inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general buscan conocer a tiempo para cuidar mejor su poder adquisitivo, especialmente si desean pagar una deuda en moneda extranjera o calcular el valor real de sus ahorros.

Como el mercado cambiario puede variar durante el día, revisar el cambio del dólar este jueves 29 de octubre antes de realizar una operación ayuda a evitar pérdidas. Por ello, si estás evaluando comprar o vender dólares ahora, lo ideal es identificar cuál es el comportamiento de la divisa y a cuánto cotiza el tipo de cambio.

Pues bien, el tipo de cambio termina influyendo en distintos aspectos de la vida diaria. En ese sentido, te revelamos cuál es el precio del dólar en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

JUEVES 29 DE OCTUBRE Dólar HOY, 28 de octubre, en Perú: ¿cuál es el precio y a cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,451 S/ 3,458

¿Subió el precio del dólar? Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, se logra ver una leve variación al alza en comparación con el día de ayer, miércoles 28 de octubre, donde el precio de la compra fue de S/ 3,446 y la venta fue de S/ 3,452.

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

El dólar seguirá siendo una de las monedas más relevantes para la economía peruana debido a su papel en el comercio internacional, las inversiones y las operaciones financieras.



Por ello, también es ideal conocer a cuánto cotiza la divisa estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú para tomar decisiones más acertadas. En ese sentido, te revelamos cuál es el precio del dólar paralelo u Ocoña en la apertura de la jornada de este jueves 29 de octubre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,430 | Venta S/ 3,455, según el portal cuántoestáeldólar.pe

¿En cuánto cerró el dólar ayer, miércoles 28 de octubre, en Perú?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cumple un rol vital en el país. Su objetivo principal es reducir la volatilidad extrema del tipo de cambio, comprando o vendiendo dólares para evitar choques drásticos que afectan a la economía local.

Además, esta institución te permite conocer en cuánto cerró el dólar en la jornada de ayer, miércoles 28 de octubre: en S/ 3,4530 (con una apertura de S/ 3,4500), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4546, con un máximo de S/ 3,4580 y un mínimo de S/ 3,4500.

Así que si buscas hacer alguna operación con el dólar hoy, ten en cuenta que el tipo de cambio para la compra en el mercado paralelo cotiza a S/ 3,430 y la venta a S/ 3,455; mientras que el precio Sunat es el siguiente: compra S/ 3,451 y la venta S/ 3,458, en Perú.